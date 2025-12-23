Сенат США обсудит судебное разбирательство против Минюста из-за дела Эпштейна

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер намерен добиться рассмотрения сенаторами своей инициативы о начале судебного разбирательства против Министерства юстиции «за обнародование лишь части документов, касающихся Джеффри Эпштейна». Как сообщает NBC News, господин Шумер планирует провести через голосование свою резолюцию после 5 января, когда Сенат вернется к работе с рождественских каникул.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В публикации в соцсети X, Чак Шумер напомнил, что ранее Конгресс принял закон о необходимости полностью опубликовать материалы дела Эпштейна. Вместо этого министерство юстиции при Трампе «отказалось от цензурных правок и скрыло доказательства», что сенатор назвал нарушением закона.

19 декабря на сайте Минюста США появилось тысячи файлов из дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в серии преступлений сексуального характера. Файлы были опубликованы во исполнение закона о прозрачности файлов Эпштейна, принятого почти единогласно в Конгрессе в ноябре и подписанного Дональдом Трампом. Однако значительная часть текстовых файлов оказались нечитаемыми, а некоторые фотографии, в том числе с Дональдом Трампом, исчезли из публичной базы без объяснений. Произошедшее стало поводом для скандала, так как ряд конгрессменов счел такую публикацию грубым нарушением духа и буквы принятого закона.

Подробности — в материале «Ъ» «Конгрессмены требуют прозрачности».

Влад Никифоров