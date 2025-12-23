Продажи украшений на Новый год показывают минимальный рост

В первой половине декабря 2025-го продажи новогодних украшений не показали высокого роста. По данным «Платформы ОФД», реализация в рознице подарочных корзин и мишуры увеличилась всего на 6% год к году, гирлянд — на 5%, искусственных елок — на 4%.

На протяжении двух лет проблемой остается погода, считают аналитики компании. При этом, по данным «Платформы ОФД», праздничный ассортимент появился в магазинах и онлайн-каналах значительно раньше, чем в предыдущем сезоне.

В Metro продажи новогодних украшений с начала октября до середины декабря выросли на 11% год к году, сообщили в сети.

Маркетплейсы отмечают более высокие темпы роста продаж новогодней атрибутики. С 1 по 21 декабря продажи елочных украшений на Wildberries выросли на 36%, мишуры — на 22%, елок — на 27%. За этот же период в Ozon спрос на украшения к Новому году увеличился в 1,6 раза год к году. Наибольшей популярностью пользовались украшения на елку — штучный спрос на них вырос в 1,7 раза.

