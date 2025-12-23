Власти Панамы оправдали перехват танкера вблизи Венесуэлы

Министр иностранных дел Панамы Хавьер Мартинес-Ача Васкес в эфире национального телеканала TVN заявил, что перехваченный США у берегов Венесуэлы танкер под панамским флагом не соблюдал нормы международного морского права. В частности, он отключил транспондер при выходе из территориальных вод Венесуэлы.

Глава МИД Панамы также добавил, что власти его страны проведут расследование о неправомерном использовании национального символа. Как уточняет Reuters, страна, предоставившая свой флаг судну, официально зарегистрированному в ее реестре, «может аннулировать регистрацию судна, если расследование покажет, что оно не соблюдало морские правила».

Танкер Centuries под флагом Панамы был перехвачен 20 декабря американскими военными. Он вез 1,8 млн баррелей венесуэльской сырой нефти для последующей переработки в Китае. В отличие от двух других задержанных властями США танкеров, Centuries не находился в санкционных списках. После его перехвата официальный представитель Белого дома Анна Келли заявила, что Вашингтон «имел право на такие действия, поскольку танкер шел под ложным флагом».

Влад Никифоров