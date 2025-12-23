На ретропоезд «Уральский экспресс» назначены допрейсы в новогодние праздники

Свердловская железная дорога (СвЖД) увеличила количество рейсов туристического ретропоезда «Уральский экспресс» в связи с высоким спросом на поездки во время новогодних каникул, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Дополнительные рейсы будут курсировать 27-28 декабря и с 3 по 10 января — за исключением 7 января. Поезда будут отправляться от станции Екатеринбург-Пассажирский до остановочного пункта Верхняя Пышма-Музей и обратно дважды в день. Также запланированы вечерние рейсы по кольцевому маршруту вокруг Екатеринбурга 24-26, 29, 30 декабря и 2 января. Пассажиров, которые отправятся на ретропоезде 28 декабря, ждут новогодние развлечения и поздравления во время поездки.

Маршрут «Уральский экспресс» включает остановку на станции Шувакиш, где вокзал и платформа выполнены в историческом стиле. Поезд обычно курсирует по выходным и праздничным дням из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Состав включает электровоз ЧС2 и паровоз, который прицепляется на Шувакише. При покупке билетов необходимо указывать станцию отправления Екатеринбург-Пассажирский и станцию прибытия Екатеринбург-Туристический.

1 декабря «Уральский экспресс» отметил свое трехлетие. За это время он перевез более 65 тыс. пассажиров из России и зарубежных стран.

Ирина Пичурина