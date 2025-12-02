Ретропоезд «Уральский экспресс» за три года перевез свыше 65 тыс. пассажиров

Свое трехлетие 1 декабря отметил ретропоезд «Уральский экспресс», запущенный Свердловской магистралью и Дирекцией скоростного сообщения ОАО «РЖД». За это время он перевез более 65 тыс. пассажиров из России и зарубежных стран, став визитной карточкой Свердловской области, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). В честь дня рождения 5 декабря на рейсе «Вечерний Екатеринбург» пройдет праздничная программа с конкурсами, подарками, живой музыкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2025 году «Уральский экспресс» удостоился Гран-при XII Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в номинации «Лучший железнодорожный туристический маршрут». Жюри отметило уникальное погружение в историю железнодорожного транспорта и атмосферу конца XIX века. В поезде есть стилизованные вагоны с историческими артефактами, фотокупе, блюда местной кухни и фирменный пломбир.

Поезд курсирует из Екатеринбурга до Верхней Пышмы по выходным и праздничным дням. Несколько станций его ведет электровоз ЧС2. На станции Шувакиш к составу прицепляют паровоз. По пятницам ретропоезд выполняет рейс вокруг уральской столицы «Вечерний Екатеринбург», на всем пути его ведет электровоз ЧС2. Летом в состав добавляют открытый обзорный вагон. Оба маршрута предусматривают остановку на станции Шувакиш, где вокзал и деревянная платформа сделаны в старинном стиле. При покупке билета нужно указать станцию отправления Екатеринбург-Пассажирский, прибытия – Екатеринбург-Туристический.

Ирина Пичурина