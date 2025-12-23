Женщина погибла в ДТП на автодороге под Новороссийском

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей на автодороге «Новороссийск — Керченский пролив». В результате ДТП погибла водитель автомобиля «ВАЗ-2112», сообщили в Госавтоинспекции Кубани.

По данным ведомства, женщина, находившаяся за рулем машины, ехала из Краснодара в сторону Анапы. На закруглении дороги она не справилась с управлением и допустила наезд на барьерное ограждение.

Заместитель начальника Госавтоинспекции Новороссийска, подполковник полиции Александр Пушкин заявил, что водитель автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью. Женщина скончалась до приезда скорой помощи.

София Моисеенко