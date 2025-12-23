Акции ЮГК подорожали на 15% за день

На торгах 22 декабря стоимость акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» достигла 59,6 коп. К цене открытия она выросла на 15%.

Стоимость последней сделки составила 58,5 коп. Объем торгов за весь день — 5,5 млрд руб. На утро 23 декабря максимальная цена сделки оказалась уже на уровне 60 коп. Продали акций за пару часов на 347 млн руб.

По данным „Ъ“, бумаги ЮГК выделялись ростом стоимости на фоне других золотодобывающих компаний. Так, акции «Полюса» поднимались в цене на 1,7%, «Селигдара» — на 4,3%. Бумаги «Лензолота» и «Бурятзолота» подорожали на 9,5% и 17% соответственно. При этом суммарный объем торгов акциями этих компаний оказался в 1,3 раза ниже, чем у ЮГК.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в минфине отмечали, что сделка по продаже контрольного пакета ПАО «Южуралзолото группа компаний», национализированного в июле, может пройти в два этапа и полностью состояться в первом полугодии 2026 года.

Виталина Ярховска