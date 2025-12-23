Вокзалы Ставрополья вошли в топ-10 по пассажиропотоку СКЖД

Вокзальные комплексы Ставропольского края попали в десятку лидеров Северо-Кавказской железной дороги по числу отправленных пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам января-ноября 2025 года тройку лидеров возглавили вокзалы Адлер (6,7 млн пассажиров), Сочи (4,3 млн) и Ростов-Главный (4,2 млн человек).

В топ-20 также вошли станции Краснодар-1 (3,9 млн), Кисловодск (1,4 млн), Туапсе (1,3 млн), Ессентуки (1,3 млн), Пятигорск (1,3 млн), Лазаревская (1,2 млн), Олимпийский Парк (1,2 млн), Новороссийск (1 млн), Минеральные Воды (934 тыс.), Анапа (860 тыс.), Аэропорт Сочи (700 тыс.), Хоста (693 тыс.), Махачкала (671 тыс.), Роза Хутор (592 тыс.) и Лоо (542 тыс. человек).

«За 11 месяцев 2025 года крупнейшие вокзалы СКЖД обслужили в пригородном и дальнем сообщении почти 38,4 млн пассажиров»,– пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко