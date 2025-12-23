Силы ПВО ночью сбили 29 БПЛА над регионами России

В период с 23:00 мск 22 декабря до 7:00 23 декабря средства ПВО перехватили и уничтожили 14 беспилотников самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, семь БПЛА сбили над Ставропольским краем, по три — над Белгородской областью и Калмыкией, по одному — над Курской областью и Крымом.

В Ростовской области атаку БПЛА отразили в восьми районах, никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он уточнил, что в станице Грушевской загорелся строящийся частный дом, возгорание уже потушили. В Ставрополье после атак дронов есть возгорания на территории промзоны, также обошлось без пострадавших. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.