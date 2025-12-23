Трамп назвал «разумным» возможный уход Мадуро в отставку

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в резиденции Мар-а-Лаго заявил, что для президента Венесуэлы Николаса Мадуро было бы разумно уйти в отставку. При этом он предупредил, что если лидер республики будет вести себя жестко, то «это будет последний раз, когда ему удастся так себя вести».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jessica Koscielniak / File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jessica Koscielniak / File Photo / Reuters

На вопрос, о том, есть ли у США цель отстранить Мадуро от власти, господин Трамп ответил журналистам: «Ну, я думаю, что, вероятно, так и будет... Это зависит от него, что он хочет делать. Я думаю, с его стороны было бы разумно так поступить. Мы это выясним» (цитата по Reuters).

Кроме того, Дональд Трамп назвал «очень плохим парнем» президента Колумбии Густаво Петро, который ранее высказывался в поддержку Венесуэлы. Глава Белого дома призвал господина Петро «быть осторожным, в связи с тем, что в Колумбии производят кокаин, который перенаправляют в США».

Также Дональд Трамп высказался и относительно задержанных нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы, заметив, что конфискованную нефть «можно использовать для пополнения стратегических резервов Соединенных Штатов».

Николас Мадуро после заявлений американского президента в эфире национального телевидения сообщил, что любого государства «должен уделять внимание внутренним делам своей страны». Он отметил, что повторит этот тезис при новом возможном телефонном разговоре с господином Трампом.

Влад Никифоров