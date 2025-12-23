Трамп назвал «разумным» возможный уход Мадуро в отставку
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в резиденции Мар-а-Лаго заявил, что для президента Венесуэлы Николаса Мадуро было бы разумно уйти в отставку. При этом он предупредил, что если лидер республики будет вести себя жестко, то «это будет последний раз, когда ему удастся так себя вести».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Jessica Koscielniak / File Photo / Reuters
На вопрос, о том, есть ли у США цель отстранить Мадуро от власти, господин Трамп ответил журналистам: «Ну, я думаю, что, вероятно, так и будет... Это зависит от него, что он хочет делать. Я думаю, с его стороны было бы разумно так поступить. Мы это выясним» (цитата по Reuters).
Кроме того, Дональд Трамп назвал «очень плохим парнем» президента Колумбии Густаво Петро, который ранее высказывался в поддержку Венесуэлы. Глава Белого дома призвал господина Петро «быть осторожным, в связи с тем, что в Колумбии производят кокаин, который перенаправляют в США».
Также Дональд Трамп высказался и относительно задержанных нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы, заметив, что конфискованную нефть «можно использовать для пополнения стратегических резервов Соединенных Штатов».
Николас Мадуро после заявлений американского президента в эфире национального телевидения сообщил, что любого государства «должен уделять внимание внутренним делам своей страны». Он отметил, что повторит этот тезис при новом возможном телефонном разговоре с господином Трампом.