В Барнауле цены на новостройки за год выросли на 38%

Средняя стоимость 1 кв. м жилья в новостройках Барнаула (Алтайский край) за год выросла на 38% и составила 196,8 тыс. руб. Это один из самых высоких темпов роста по России, отмечают аналитики цифровой платформы операций с недвижимостью «Циан». В качестве основной причины этой динамики эксперты называют сокращение предложения на первичном рынке Барнаула — более, чем в два раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Также среди прочего они отмечают — включение в цену банковских комиссий затраты и риски на продажи жилья в рассрочку, высокую стоимость строительства за счет удорожания проектного финансирования.

В Кемерове средняя цена 1 кв. м в новостройках в годовом выражении выросла на 16% до 151,5 тыс. руб., Иркутске на 12% до 181,3 тыс. руб., Новокузнецке на 9% до 153,9 тыс. руб., Омске и Красноярске на 8% до 153,8 тыс. руб. и 145,8 тыс. руб. соответственно, Новосибирске на 3% до 167,9 тыс. руб.

«В 2026 году цены на рынке новостроек, по нашим прогнозам, вырастут на 13-15%. Такую динамику связываем с ожидаемым ростом спроса на фоне снижения ключевой ставки и с изменением структуры предложения — новых проектов в 2025 году вышло заметно меньше, чем раньше, а значит, на рынке не так много более доступного предложения на ранней стадии строительства», — считает директор направления первичной недвижимости «Циана» Артем Глебов.

Лолита Белова