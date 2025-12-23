Полиция изъяла 10 кг марихуаны у жителя Приангарья

Следователи межмуниципального отдела МВД России «Боханский» возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения марихуаны (ч. 2 ст. 228 УК РФ), сообщил Telegram-канал ГУ МВД России по Иркутской области. У 35-летнего иркутянина правоохранители изъяли 10 кг наркотиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщается, что марихуана была обнаружена в ходе опроса ранее судимого за хранение наркотиков жителя Боханского района. «Внимание оперативников привлекла банка с характерным запахом. При осмотре его домовладения сотрудники полиции обнаружили и изъяли несколько мешков и пакетов, наполненных растительной массой»,— рассказали в полиции.

Фигурант дела заверил оперативников, что наркотики заготовил для личного употребления.

Михаил Кичанов