Восемь районов Ростовской области оказались под ударом БПЛА

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в восьми районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Беспилотники сбивали в Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах.

Никто не пострадал. В Константиновском районе обломками поврежден забор в частном доме, а в Аксакайском — два строящихся жилых дома. В одном из них начался пожар. Огонь потушили на площади 40 кв.м.

За ночь под удар также попал Ставропольский край. В Буденновске в промышленной зоне начался пожар. Никто не пострадал.