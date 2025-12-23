В результате атаки БПЛА на Буденновск начался пожар в промзоне

Беспилотники попытались атаковать объекты в Буденновске, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале. В результате на территории промышленной зоны начался пожар.

Пострадавших нет, сообщил губернатор. Жилые дома и городская инфраструктура не повреждены, добавил он.

Беспилотная опасность была объявлена в регионе около 1:30 мск и была отменена около 5:30 мск. Также за ночь объявлялся режим опасности БПЛА во всех регионах Северного Кавказа, а также в Ставропольском крае, Пензенской и Воронежской области.