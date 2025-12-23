Инфляция в Свердловской области замедлилась до 8,4% в ноябре

В Свердловской области зафиксировано девятое подряд месячное снижение годовой инфляции, сообщили в Уральском главном управлении Банка России. В ноябре показатель составил 8,4% против 9,5% в октябре. Ежемесячный рост цен за ноябрь составил 0,7%.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Снижение инфляции связывают с нормализацией ситуации на рынке топлива, возобновлением снижения цен на отдельные продукты питания и уменьшением спроса на зарубежные туристические поездки. В частности, зафиксировано снижение цен на яйца, что обусловлено увеличением объемов производства на местных птицефабриках, а также на сахар — благодаря рекордному урожаю сахарной свеклы. Укрепление рубля и рост внутреннего производства способствовали снижению стоимости сливочного и оливкового масла.

В то же время наблюдался рост цен на некоторые категории товаров. Подорожали овощи и фрукты, такие как огурцы, помидоры, перец и капуста, что объясняется сезонным фактором — сокращением предложения после летнего периода. Также увеличилась стоимость кофе из-за проблем с урожаем в странах-экспортерах и удорожания логистики. Снижение потребительского кредитования привело к снижению цен на телевизоры, а восстановление производства нефтепродуктов и сезонный спад спроса — к снижению стоимости автомобильного бензина. Спрос на новые автомобили вырос перед повышением утильсбора, это тоже привело к росту цен.

В туристической сфере наблюдается снижение цен на туры в Египет, ОАЭ и Турцию благодаря укреплению рубля и снижению спроса в межсезонье. При этом увеличилась стоимость проезда в общественном и железнодорожном транспорте, ремонтных работ и билетов в кинотеатры из-за высокого спроса и роста издержек.

В целом по стране инфляция в ноябре замедлилась до 6,6% с 7,7%. Банк России продолжает удерживать высокие процентные ставки для дальнейшего снижения инфляции, прогнозируя ее снижение до 4-5% в 2026 году с последующей стабилизацией на уровне 4%.

Начальник Уральского ГУ Центробанка Марина Мясникова о снижении ключевой ставки — в материале «Инфляционные ожидания как населения, так и бизнеса остаются высокими»

Ирина Пичурина