FT: владелец TikTok ByteDance планирует потратить $23 млрд на развитие ИИ

Владелец TikTok, китайская компания ByteDance, планирует увеличить инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) до $23 млрд, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Это на 6,5% больше, чем вложено в текущем году.

По информации собеседников издания, около половины суммы предполагается направить на закупку передовых процессоров для ИИ. Ключевой проблемой для ByteDance и других китайских технологических гигантов остается доступ к чипам Nvidia из-за американских экспортных ограничений. Источники отмечают, что если продажа менее мощного чипа Nvidia H200, «одобренного клиентам в Китае», будет разрешена, ByteDance готова разместить тестовый заказ на 20 тыс. таких процессоров. В случае неограниченного доступа расходы компании в 2026 году могут быть еще выше.

Несмотря на значительные траты, инвестиции ByteDance все еще отстают от расходов крупнейших американских технологических компаний — Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta, отмечает FT. В 2025 году американские компании совместно вложили в центры обработки данных более $300 млрд.