Новый глава Минобороны Чехии не принял приглашение посетить Украину

Новый министр обороны Чехии Яромир Зуна не поедет на Украину по приглашению украинского коллеги. Об этом объявил председатель парламентской группы партии «Свобода и прямая демократия» (СПД) Томио Окамура. Это решение он объяснил тем, что вопросы внешней политики находятся в ведении премьер-министра Андрея Бабиша, передает Novinky.

Господин Окамура также подтвердил позицию СПД против закупки оружия для Украины за счет чешского бюджета. Партия требует, чтобы министерство обороны подготовило документы для выхода Чехии из международной инициативы по поставкам боеприпасов Украине. Кроме того, СПД считает «неуместной и слишком дорогой» запланированную закупку истребителей F-35 и намерена пересмотреть этот контракт.

Ранее чешское правительство договорилось, что министр обороны Яромир Зуна будет отвечать только за вопросы армии и ее безопасности, а публичные заявления по внешней политике, включая украинское направление, будет делать премьер-министр Андрей Бабиш, напоминает Novinky.