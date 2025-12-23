Россияне столкнулись с задержками зарубежных посылок

Крупные компании, занимающиеся доставкой международных посылок в Россию, сообщают о значительных задержках в предновогодний период, сообщает РБК со ссылкой на представителей «Почты России», а также компаний CDEK.Shopping, ПЭК, DPD.

Причиной сбоев называют кратное увеличение числа отправлений из-за праздников, ужесточение таможенного контроля, а также неблагоприятную погоду. Некоторые участники рынка отмечают, что масштаб задержек в этом году превышает прошлогодний. Проблемы в основном касаются логистики за пределами России и этапа таможенного оформления.

Представитель Федеральной таможенной службы сообщил, что ведомство не фиксирует нарушений сроков оформления на своей стороне и приняло дополнительные меры, включая оптимизацию графиков и перераспределение сотрудников. Он подчеркнул, что отправления оформляются в установленные законом сроки.

Как сообщили РБК в аналитической компании INFOLine, несмотря на рост внутреннего рынка, трансграничные онлайн-покупки в первом полугодии 2025 года выросли на 31% и составили около 3% от общего объема интернет-торговли в России. Самыми популярными категориями зарубежных товаров остаются электроника, бытовая техника и одежда.