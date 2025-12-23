В МИД опровергли сообщения об эвакуации российского посольства в Венесуэле

МИД России назвал ложью информацию Associated Press (AP) об эвакуации российского посольства из Венесуэлы. Россиян попросили быть бдительными и не поддаваться на «западные провокации».

По утверждению агентства, Министерство иностранных дел России еще с пятницы начало вывозить дипломатов и их семьи. Об этом AP заявил источник в европейской разведке. По его словам, представители МИД РФ оценивают ситуацию в стране как «очень мрачную» из-за растущей напряженности в отношениях властей США и Венесуэлы.

Накануне пресс-служба посольства сообщила, что в Каракасе прошел детский новогодний утренник, который организовала русская диаспора при содействии диппредставительства. До этого там поделились новостью о телефонном разговоре министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его венесуэльским коллегой Иваном Хилем. Политики обсудили эскалацию конфликта Вашингтона и Каракаса.

Подробнее — в материале «Ъ» «США разбираются с теневым флотом Венесуэлы».