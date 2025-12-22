«Первый канал» определил состав наставников шоу «Голос» 2026 года

«Первый канал» назвал обновленный состав наставников 14-го сезона вокального шоу «Голос» 2026 года. К Пелагее и Владимиру Преснякову присоединились певица Anna Asti (Анна Дзюба) и оперный бас Ильдар Абдразаков. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала, передает ТАСС.

Anna Asti назвала приглашение стать наставницей «Голоса» большой честью и уникальным эмоциональным опытом. По словам Ильдара Абдразакова, он готов использовать свою энергию, чтобы помочь «раскрыться как можно ярче» каждому участнику.

Ведущей шоу остается Яна Чурикова. В слепых прослушиваниях поучаствуют 108 вокалистов из разных регионов России, включая новые территории, а также стран СНГ.