Спрос на путешествия в Карачаево-Черкесию вырос на 14% в 2025 году

Спрос на железнодорожные и авиапутешествия в Карачаево-Черкесию (КЧР) в 2025 году вырос на 14% в сравнении с 2024 годом. Об этом «Ъ-Кавказ» рассказали в пресс-службе сервиса путешествий «Туту».

По данным сервиса, республика стала лидером среди субъектов СКФО по росту популярности. Спрос на железнодорожные и авиапоездки в Кабардино-Балкарию и Северную Осетию увеличился на 7%, а в Дагестан и Ставропольский край остался на прежнем уровне.

В «Туту» уточнили, что средняя продолжительность путешествия в Карачаево-Черкесию, Дагестан, Кабардино-Балкарию (КБР) и Ставропольский край составила три ночи, а в Северную Осетию — Аланию (СО) — две.

Средний чек на железнодорожные поездки (три дня с учетом билетов на поезд туда-обратно) в КЧР достиг 27,4 тыс. руб., Дагестан — 22,8 тыс. руб., КБР — 24,6 тыс. руб., на Ставрополье — 22,6 тыс. руб., СО (два дня с учетом билетов на поезд туда-обратно) — 16,9 тыс. руб.

Авиапутешествия в среднем обходились в 41 тыс. руб. в Дагестан, 46,5 тыс. руб. в КБР, 35 тыс. руб. в СО, 45 тыс. руб. в Ставропольский край.

В топ-5 самых популярных городов, по данным сервиса путешествий, стали Минеральные Воды — 28% от общего числа поездок в СКФО в 2025 году, Махачкала — 14%, Ставрополь — 10%, Владикавказ — 10%, Пятигорск — 7%.

«СКФО — регион с потрясающими природными и культурными богатствами, но развитие туризма здесь сталкивается с объективными сложностями. Во-первых, география: горные районы требуют более сложной и дорогой инфраструктуры, чем равнинные регионы. Во-вторых, транспортная логистика: чтобы добраться до некоторых уникальных мест, нужны удобные маршруты и комфортные дороги»,— отметил директор по развитию отельного рынка в сервисе путешествий «Туту» Юрий Вьюшин.

По мнению эксперта, перспективы развития зависят от двух ключевых факторов: строительства новых объектов размещения и повышения уровня сервиса. «Туристам важно не только наслаждаться красотами, но и чувствовать заботу. Если регион продолжит улучшать инфраструктуру и сервис, это позволит привлечь еще больше путешественников, а также сделать их визиты регулярными»,— прокомментировал Юрий Вьюшин.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», стоимость размещения в отелях СКФО в 2025 году выросла на 4-14%. Турпоток в Кабардино-Балкарию вырос на 9,4%, а в Карачаево-Черкесию — на 10,5%. Дагестан в январе-октябре 2025 года принял 1,9 млн гостей. Объем туристических услуг в республике за год вырос на 15% — почти до 21 млрд руб.

Маргарита Синкевич