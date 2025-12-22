В Вашингтоне прошли шуточные похороны пенни

В Вашингтоне прошла символическая церемония «похорон» одноцентовой монеты — пенни, сообщает Fox News. Акцию у Мемориала Линкольна организовала финансовая платформа Ramp.

Участники разыграли траурную процессию с актерами в образах Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона, а также Джона Уилкса Бута. В массовке были Санта-Клаусы и клоун Пеннивайз из романа Стивена Кинга «Оно».

Экономист Ramp Ара Харазян представил «отчет о вскрытии», в котором перечислил экономические причины отказа от пенни. Перформанс состоялся спустя месяц после того, как министр финансов США Скотт Бессент торжественно отчеканил последнюю одноцентовую монету, формально завершив ее производство. При этом пенни сохраняет статус законного платежного средства.

Монетный двор США в ноябре официально остановил выпуск пенни, которые чеканились 232 года. О планах отказа администрация Дональда Трампа объявила полгода назад, указав на убыточность: производство одной монеты обходится в 3,69 цента. В 2024 финансовом году потери достигли $85,3 млн, а прекращение выпуска, по оценкам властей, позволит экономить около $56 млн ежегодно.

Первая монета номиналом в 1 цент была отчеканена в 1787 году, а в обращение пенни поступили в 1793-м. Тогда на них можно было купить печенье или свечку, сегодня за один цент в США нельзя приобрести ничего.