Рынок новостроек в ноябре ускорился на 38% в городах-миллионниках

Спрос на новостройки в российских городах-миллионниках в ноябре 2025 года вырос на 38,4% в годовом выражении, до 27,5 тыс. квартир. Это следует из данных сервиса «Пульс продаж новостроек», с которыми ознакомился «Ъ». По всей стране было заключено 61 тыс. сделок, что на 44% больше год к году, подсчитали в Dataflat.ru.

Лидерами роста стали Омск, где продажи выросли почти втрое (330 лотов), и Ростов-на-Дону с увеличением более чем в два раза (2 тыс. сделок). В Москве прирост составил 13,3% (7,9 тыс. квартир), в Петербурге — 15,2% (3,4 тыс. сделок).

Рост обусловлен эффектом отложенного спроса: покупатели, ранее ожидавшие стабилизации, сейчас готовы к сделкам, пояснил директор по продажам жилой недвижимости девелоперской компании «Мангазея» Федор Ушаков. По словам коммерческого директора ГК Dars Дмитрия Софронова, часть клиентов переложила в недвижимость средства с завершившихся вкладов.

Дополнительным стимулом стали грядущие изменения в программе семейной ипотеки, предположил директор блока продаж ГК А101 Владимир Колесников. С 1 февраля 2026 года семья сможет взять только один льготный кредит. При этом, уточнил господин Колесников, даже при сокращении госпрограмм доля ипотечных сделок в следующем году останется существенной — около 50–60%.

