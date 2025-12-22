Правительство прорабатывает единый префрежим для Дальнего Востока

Концепция создания единого преференциального режима на Дальнем Востоке сейчас проходит стадию межведомственного согласования, сообщил в интервью «Ъ» глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Сейчас идет согласование, и я отмечу конструктивную позицию Минфина, ФНС, Минэкономики»,— сказал министр. По его словам, на недавней стратегической сессии премьер Михаил Мишустин поддержал основные подходы к единому префрежиму. «Сейчас их нужно откалибровать, и мы понимаем, что нужен баланс — нам потом за счет налогов развивать территорию. Этот баланс будем искать в первом квартале 2026 года, чтобы в весеннюю сессию закон был принят Госдумой,— уточнил Алексей Чекунков.— Дальше полгода будут приниматься подзаконные акты, чтобы с 1 января 2027 года, как и поручил президент, единый префрежим заработал».

По словам министра, среди планируемых новшеств: не территориальная, а отраслевая дифференциация проектов — приоритет будет отдаваться высокотехнологичным, сервисным, туристическим секторам, в которых создаются новые компетенции. Более традиционные проекты будут поддерживаться только в том случае, если они не «добивают» по рентабельности до среднероссийского уровня. Механизм будет динамическим: как только предприятие становится сверхрентабельным, льгота автоматически выключается.

Второе отличие, по словам министра, концентрация льготы по соцвзносам на дальневосточниках — что будет стимулировать и семьи вахтовых сотрудников оседать в регионе. «Льгота напрямую транслируется в зарплату, работодатель часть экономии делит с сотрудниками — в первых ТОРах средняя зарплата на 50% выше, чем по стране. Это связано и с тем, что вложены большие инвестиции и созданы более производительные рабочие места. Высокая производительность труда — важная для нас цель, поскольку инвестиции в технологии снижают потребность в кадрах, но и увеличивают среднюю зарплату на предприятии»,— пояснил Алексей Чекунков.

