С администрации липецкого Ельца взыскали 3 млн рублей за ущерб почвам

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил требование Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с администрации города Елец 3,1 млн руб. ущерба, причиненного почвам. Об этом сообщили в контролирующем ведомстве.

В октябре 2023 года специалисты Росприроднадзора отреагировали на обращение, обследовали урочище Лавы в Ельце и обнаружили, что свалка строительного мусора занимает больше 4,3 тыс. га. Добровольно платить за ущерб мэрия отказалась.

Накануне Росприроднадзор взыскал с белгородского «Оптхимэкспорта» сумму ущерба почвам под Воронежем.

Юрий Голубь