Бэнкси представил новую работу в Лондоне

Британский стрит-арт-художник Бэнкси представил новую работу в районе Бейсуотер на западе Лондона. Граффити нанесено на стену здания рядом с гаражами на улице Queen's Mews. На черно-белом изображении — двое детей в зимней одежде, которые лежат на спине и смотрят на звезды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isabel Infantes / Reuters Фото: Isabel Infantes / Reuters

Фото новой работы художник опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). 19 декабря такое же изображение появилось около башни Centre Point в центре Лондона, пишет The Guardian. Однако Бэнкси не подтверждал авторство первого граффити.

Башня Centre Point традиционно была местом протестов против жилищных проблем, отмечает BBC. После завершения ее строительства в 1966 году она пустовала более десяти лет, теперь в ней находятся элитные квартиры. Опрошенные BBC эксперты по творчеству Бэнкси предполагают, что работа посвящена детской бездомности.

Бэнкси известен стрит-арт-работами на социальные и политические темы. Его настоящее имя неизвестно, художник работает анонимно. Самой дорогой картиной автора стала «Любовь в мусорном баке», которую продали на аукционе за $25,4 млн. Предыдущую работу Бэнкси представил в сентябре. На стене здания Королевского судного двора в Лондоне художник изобразил судью в мантии, который избивает молотком протестующего.