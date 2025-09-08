На здании Королевского судного двора в Лондоне появилось граффити Бэнкси

Известный британский стрит-художник Бэнкси опубликовал в соцсетях фотографию своей новой работы на стенах здания Королевского судного двора в Лондоне.

Графити Бэнкси на здании Королевского судного двора в Лондоне

Фото: @banksy Графити Бэнкси на здании Королевского судного двора в Лондоне

На новом граффити изображен судья в мантии, который избивает молотком протестующего. Мужчина лежит на земле и держит окровавленный транспарант в левой руке.

Хотя новое граффити не связано с конкретным событием, оно появилось через два дня после ареста почти 900 человек на лондонской акции протеста против запрета пропалестинского митинга. Художник подписал свою работу «Королевские суды. Лондон».

Анонимный художник Бэнкси известен стрит-арт-работами на социальную и политическую темы. Его настоящее имя неизвестно, художник работает анонимно. Работы художника продают на аукционах за миллионы долларов. Самой дорогой стала картина «Любовь в мусорном баке», которую продали с молотка за $25,4 млн.