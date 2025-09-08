Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На здании Королевского судного двора в Лондоне появилось граффити Бэнкси

Известный британский стрит-художник Бэнкси опубликовал в соцсетях фотографию своей новой работы на стенах здания Королевского судного двора в Лондоне.

Графити Бэнкси на здании Королевского судного двора в Лондоне

Графити Бэнкси на здании Королевского судного двора в Лондоне

Фото: @banksy

Графити Бэнкси на здании Королевского судного двора в Лондоне

Фото: @banksy

На новом граффити изображен судья в мантии, который избивает молотком протестующего. Мужчина лежит на земле и держит окровавленный транспарант в левой руке.

Хотя новое граффити не связано с конкретным событием, оно появилось через два дня после ареста почти 900 человек на лондонской акции протеста против запрета пропалестинского митинга. Художник подписал свою работу «Королевские суды. Лондон».

Анонимный художник Бэнкси известен стрит-арт-работами на социальную и политическую темы. Его настоящее имя неизвестно, художник работает анонимно. Работы художника продают на аукционах за миллионы долларов. Самой дорогой стала картина «Любовь в мусорном баке», которую продали с молотка за $25,4 млн.

Работа Бэнкси в зоопарке. Лондон, Великобритания

Работа Бэнкси в зоопарке. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Hollie Adams

Граффити Бэнкси в Чарльтоне. Лондон, Великобритания

Граффити Бэнкси в Чарльтоне. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Mina Kim

Работа Бэнкси на полицейской будке. Лондон, Великобритания

Работа Бэнкси на полицейской будке. Лондон, Великобритания

Фото: Emily Pennink / PA / AP

Работа Бэнкси на Эджвер-роуд. Лондон, Великобритания

Работа Бэнкси на Эджвер-роуд. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Maja Smiejkowska

Граффити Бэнкси над рестораном Bonners Fish Bar. Лондон, Великобритания

Граффити Бэнкси над рестораном Bonners Fish Bar. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Toby Melville

Работа Бэнкси на спутниковой антенне на крыше магазина в Пекхэме. Лондон, Великобритания

Работа Бэнкси на спутниковой антенне на крыше магазина в Пекхэме. Лондон, Великобритания

Фото: Jordan Pettitt / PA / AP

Работа Бэнкси в Шордиче. Лондон, Великобритания

Работа Бэнкси в Шордиче. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Mina Kim

Граффити Бэнкси в Фулхэме. Лондон, Великобритания

Граффити Бэнкси в Фулхэме. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Mina Kim

Работа Бэнкси в Кью. Лондон, Великобритания

Работа Бэнкси в Кью. Лондон, Великобритания

Фото: Reuters / Toby Melville

Работа на углу одного из гаражей в Порт-Толботе — крупном центре черной металлургии в Уэльсе

Работа на углу одного из гаражей в Порт-Толботе — крупном центре черной металлургии в Уэльсе

Фото: AP

«Девочка с воздушным шаром», самоуничтожившаяся после объявления о ее продаже на аукционе Sotheby&#39;s в октябре 2018 года

«Девочка с воздушным шаром», самоуничтожившаяся после объявления о ее продаже на аукционе Sotheby's в октябре 2018 года

Фото: Getty Images for Sotheby's

Граффити на стене школе в Бристоле, где учился Бэнкси. Так художник решил отблагодарить учебное заведение, назвавшее один из корпусов в его честь. Он подчеркнул, что дети, при желании, могут дополнить его рисунок, на котором изображена девочка, играющая с горящей шиной

Граффити на стене школе в Бристоле, где учился Бэнкси. Так художник решил отблагодарить учебное заведение, назвавшее один из корпусов в его честь. Он подчеркнул, что дети, при желании, могут дополнить его рисунок, на котором изображена девочка, играющая с горящей шиной

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Работа Бэнкси, осуждающая европейскую политику в отношении мигрантов, напротив посольства Франции. Лондон, Англия

Работа Бэнкси, осуждающая европейскую политику в отношении мигрантов, напротив посольства Франции. Лондон, Англия

Фото: Tolga Akmen / London News Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo

«Сын мигранта из Сирии». Кале, Франция

«Сын мигранта из Сирии». Кале, Франция

Фото: AP / Michel Spingler

Арт-проект «Dismaland» в Уэстон-сьюпер-Мэре, Великобритания

Арт-проект «Dismaland» в Уэстон-сьюпер-Мэре, Великобритания

Фото: Simon Chapman / London News Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo

Работа Бэнкси на развалинах дома, пострадавшего при обстреле Израилем города Бейт-Ханун в северной части сектора Газа

Работа Бэнкси на развалинах дома, пострадавшего при обстреле Израилем города Бейт-Ханун в северной части сектора Газа

Фото: Reuters

«Шпионская будка». Челтнем, Англия

«Шпионская будка». Челтнем, Англия

Фото: Reuters

«Девушка с проколотой барабанной перепонкой». Бристоль, Англия

«Девушка с проколотой барабанной перепонкой». Бристоль, Англия

Фото: Reuters

«Любовь в воздухе», впервые представленная в 2003 году

«Любовь в воздухе», впервые представленная в 2003 году

Фото: AP / Frank Augstein

Каменная скульптура, созданная Бэнкси в Куинсе. Нью-Йорк, США

Каменная скульптура, созданная Бэнкси в Куинсе. Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Работа Бэнкси в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси у входа в клуб Hustler. Нью-Йорк, США

Работа Бэнкси у входа в клуб Hustler. Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа художника в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Работа художника в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси в нью-йоркском Бруклине

Работа Бэнкси в нью-йоркском Бруклине

Фото: Reuters

«Зоопарк Бронкса». Нью-Йорк, США

«Зоопарк Бронкса». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси на Кони-Айленд. Нью-Йорк, США

Работа Бэнкси на Кони-Айленд. Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Работа Бэнкси в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

«11 сентября». Нью-Йорк, США

«11 сентября». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси в штате Юта, США

Работа Бэнкси в штате Юта, США

Фото: Reuters

«Извините! Образа жизни, который вы заказали, в настоящее время нет в наличии». Лондон, Англия

«Извините! Образа жизни, который вы заказали, в настоящее время нет в наличии». Лондон, Англия

Фото: Reuters

«Крыса 3D-очки». Парк-Сити, штат Юта, США

«Крыса 3D-очки». Парк-Сити, штат Юта, США

Фото: AP / Chris Pizzello

«Я не верю в глобальное потепление». Копенгаген, Дания

«Я не верю в глобальное потепление». Копенгаген, Дания

Фото: Reuters

«В мяч играть запрещено». Лондон, Англия

«В мяч играть запрещено». Лондон, Англия

Фото: Reuters

«Целая нация под видеонаблюдением». Лондон, Англия

«Целая нация под видеонаблюдением». Лондон, Англия

Фото: Reuters

«Девочка и солдат». Вифлеем, Палестина

«Девочка и солдат». Вифлеем, Палестина

Фото: AP / Muhammed Muheisen

«Голубь мира в бронежилете». Вифлеем, Палестина

«Голубь мира в бронежилете». Вифлеем, Палестина

Фото: Reuters

«Девочка и банкомат». Лондон, Англия

«Девочка и банкомат». Лондон, Англия

Фото: Reuters

