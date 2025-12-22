Золотые миноритарии ждут продажи госпакета

Котировки акций «Южуралзолота» вернулись к значениям начала октября, прибавив за пять дней почти 20%. Инвесторы играют на повышение на ожиданиях продажи госпакета и выставлении оферты со стороны мажоритарного акционера. Поддерживает их интерес к предприятиям отрасли и уверенный рост котировок золота, которые обновили исторический максимум. Однако оптимистичные ожидания могут быть преждевременными с учетом неопределенности со сроками продажи акций государством.

На биржевых торгах 22 декабря акции «Южуралзолота» (ЮГК) оказались в числе лидеров как по объему торгов, так и росту котировок. В начале торгов сессии Московской биржи их стоимость достигала 59,6 коп., максимума с 1 октября. По сравнению с закрытием на предыдущих торгах она поднималась более чем на 12%. По итогам основной сессии котировки остановились на отметке, прибавив за день более 9%. При этом объем торгов превысил 5,6 млрд руб., четвертый результат среди других акций и лучший результат для этих бумаг с начала июля.

Акции ЮГК выделялись ростом цены не только на фоне всего рынка (индекс Московской биржи снизился за день на 1%), но и среди ценных бумаг других золотодобывающих компаний. Так, акции «Полюса» поднимались в цене на 1,7%, «Селигдара» — на 4,3%. Бумаги «Лензолота» и «Бурятзолота» подорожали на 9,5%, и 17% соответственно, однако даже суммарный объем торгов акциями всех перечисленных компаний оказался в 1,3 раза ниже, чем акциями ЮГК.

В июле 2025 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии мажоритарного пакета акций ЮГК (67,25%), принадлежавшего Константину Струкову. В августе он был передан Росимуществу. В конце октября замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что сделка по продаже госпакета ЮГК будет проведена в два этапа и завершится в первой половине 2026 года. В начале декабря первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в интервью «РИА Новости» подтвердил, что новый мажоритарный акционер будет обязан выставить оферту миноритариям независимо от того, будет ли он связан с государством или нет.

Как отмечает советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников, долгое время «на котировки акций ЮГК негативно влияла неопределенность вокруг продажи госпакета». По его мнению, текущий позитивный тренд, вероятно, «свидетельствует о появлении у инсайдеров ясности в этом вопросе». По оценке экспертов, игра на повышение была связана с тем, что спекулянты ожидали выставления оферты новым владельцем крупного пакета. «Скорее всего, это будет предложение с большой премией к рынку, поэтому миноритарии активно подкупают бумаги»,— считает начальник аналитического отдела ИК-компании «Риком-Траст» Олег Абелев.

В начале октября активные продажи акций компании были спровоцированы появлением информации о том, что Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ведет переговоры с Минфином о приобретении у государства 67,25% акций компании.

Источники «Известий» оценивали сделку в 75–85 млрд руб. Крупным пакетом ЮГК (22%) владеет структура УК «ААА Управление капиталом», входящая в группу Газпромбанка. В банке оставили без комментариев вопрос о возможном приобретении акций золотодобывающей компании. В УМГК не ответили на запрос “Ъ”.

Конъюнктура рынка золота также способствует росту интереса к акциям профильных эмитентов. 22 декабря котировки золота на спот-рынке обновили исторический максимум.

С точки зрения базовых показателей компании, по оценке Максима Шапошникова, в сравнении с «Полюсом» ЮГК выглядит несколько дороже по мультипликатору P/E.Однако по показателю EV/EBITDA у компании есть потенциал роста около 25–30%, а по Price/Sales — потенциал многократного роста. «Это во многом связано со значительными неденежными убытками ЮГК, которые снижают ее прибыльность и мешают полной трансформации выручки в денежный поток»,— отмечает эксперт.

Однако остается неясным, как скоро может быть решен вопрос с выкупом по оферте. Как отмечает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, «если эта история затянется, то неминуемо средняя цена будет снижаться».

В результате, по его словам, «чем дольше ее будут откладывать, тем больше будет снижаться цена и отличаться от текущей рыночной цены». Исходя из данных Московской биржи, в настоящая время средневзвешенная цена акций ЮГК составляет около 55 коп.

