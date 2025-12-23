В Черноземье на 20% снизились закупки IT-услуг для госсектора

Совокупная стоимость тендеров на IT-услуги для государственных и муниципальных нужд в России за 11 месяцев 2025 года достигла 1,9 трлн руб. против 195,8 млрд руб. за аналогичный период 2024-го. В Черноземье, напротив, объем таких закупок сократился с 5 до 4 млрд руб., подсчитал «Ъ-Черноземье» с использованием аналитической системы по работе с закупками «Тендерплан». При этом лидером макрорегиона в таких торгах осталась Липецкая область, направлявшая на эти цели 2 млрд руб. два года подряд.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наиболее существенно в Черноземье сократили расходы на IT-услуги заказчики Воронежской и Орловской областей : с 1 млрд руб. до 663 млн руб. и с 571 млн руб. до 296 млн руб. соответственно.

и : с 1 млрд руб. до 663 млн руб. и с 571 млн руб. до 296 млн руб. соответственно. При этом в Курской области объем закупок IT-услуг вырос почти в три раза — с 360 млн руб. до 975 млн руб., регион стал лидером в Черноземье по среднему чеку тендера (16 млн руб.).

объем закупок IT-услуг вырос почти в три раза — с 360 млн руб. до 975 млн руб., регион стал лидером в Черноземье по среднему чеку тендера (16 млн руб.). Липецкая область , являвшаяся крупнейшим заказчиком Черноземья по тендерам такого типа в 2024 году (2 млрд руб.), сохранила аналогичный объем закупок в денежном выражении и в 2025 году, увеличив количество тендеров с 131 до 146.

, являвшаяся крупнейшим заказчиком Черноземья по тендерам такого типа в 2024 году (2 млрд руб.), сохранила аналогичный объем закупок в денежном выражении и в 2025 году, увеличив количество тендеров с 131 до 146. Наименьшие расходы среди регионов Черноземья в 2025 году по данному направлению продемонстрировала Белгородская область — 253 млн руб. (393 млн руб. за 11 месяцев 2024-го).

— 253 млн руб. (393 млн руб. за 11 месяцев 2024-го). Тамбовская область также сократила количество закупок — с 93 до 77 (585 млн руб. и 456 млн руб. соответственно).

В целом в РФ за 11 месяцев 2025-го значительно выросла средняя стоимость тендера на IT-услуги — с 24 млн руб. до 241 млн руб. Больше всего средств на эти нужды направляли в Москве (1,8 трлн руб.), Санкт-Петербурге (16,4 млрд руб.) и Московской области (18,8 млрд руб.).

Ни один из регионов Черноземья не попал в топ-10 регионов по объему средств, направленных на госзакупки на IT-услуги.

Объем закупок IT-оборудования в Черноземье за 11 месяцев 2025 года составил 463 млн руб., что почти в два раза ниже показателя 2024 года (783 млн руб.). По России общая сумма закупок оборудования также снизилась — с 47 млрд руб. до 42 млрд руб., а количество тендеров сократилось с 6,3 тыс. до 6 тыс.

В Черноземье лидером по расходам на госзакупки IT-оборудования в 2025 году стала Липецкая область (244 млн руб.), на втором месте оказалась Воронежская (52 млн руб.), на третьем — Курская (89 млн руб.).

(244 млн руб.), на втором месте оказалась (52 млн руб.), на третьем — (89 млн руб.). Наименьшие объемы закупок оборудования зафиксированы в Белгородской (9 млн руб.), Тамбовской (25 млн руб.) и Орловской (44 млн руб.) областях. Средняя цена тендера на оборудование в макрорегионе снизилась с 2,7 млн руб. до 2 млн руб.

Госзакупки беспилотных аппаратов для гражданских нужд за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились более чем в семь раз по объему финансирования в регионах Черноземья. При этом Воронежская область, которая снизила закупки в 8,5 раза, вышла из тройки лидеров регионов России по этому показателю.

Ульяна Ларионова