Нелетное время

Госзакупки беспилотных аппаратов для гражданских нужд за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились более чем в семь раз по объему финансирования в регионах Черноземья. При этом Воронежская область, которая снизила закупки в 8,5 раза, вышла из тройки лидеров регионов России по этому показателю. Тенденция в макрорегионе коррелирует с общероссийской, а эксперты считают, что основная причина — в насыщении госструктур техникой, и отмечают, что главным препятствием для развития отрасли остается нехватка отечественных разработок.

Закупки БПЛА на мирные нужды в Черноземье в 2025 году снижаются

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Тендеры на приобретение гражданских беспилотников для государственных и муниципальных нужд (в рамках 44-ФЗ) в макрорегионе с января по декабрь 2025 года сократились с 1 млрд руб. до 139,2 млн руб. (120 и 30 тендеров соответственно) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, подсчитал «Ъ-Черноземье» с использованием аналитической системы по работе с закупками «Тендерплан». При этом прошлый год можно назвать пиковым — в 2023-м в Черноземье заключили только 39 контрактов на общую сумму 64,9 млн руб.

Снизилась средняя цена госзакупок — с 8 млн руб. за 11 месяцев в 2024 году до 2,4 млн руб. в текущем. Изменились и лидеры среди регионов: в 2024 году тройку крупнейших заказчиков макрорегиона по общей стоимости закупок возглавляли Воронежская (518,4 млн руб., 70 тендеров), Тамбовская (261,66 млн руб., 25 торгов) и Белгородская (231,64 млн руб., 12 закупок) области. В текущем году на первое место попала Белгородская область (61,35 млн руб., четыре тендера), на втором месте — Воронежская (60,76 млн руб., 12 закупок), на третьем — Липецкая (10,54 млн руб., четыре тендера).

Максимальное снижение продемонстрировала Тамбовская область, где закупки упали в 1308 раз до 200 тыс. руб. (с 25 до одного тендера).

Курская область сократила закупки в 2,5 раза — с 12,3 млн руб. до 4,84 млн руб., количество тендеров уменьшилось с шести до четырех. Орловская область сократила закупки в 3,5 раза — с 5,14 млн руб. до 1,47 млн руб., при этом в 2025 году прошло пять закупок (шесть годом ранее).

Ситуация в макрорегионе повторяет общероссийскую тенденцию — в стране за 11 месяцев текущего года было совершено 2220 госзакупок на 6,4 млрд руб., тогда как годом ранее — 3 007 госзакупок на 10,6 млрд руб. Примечательно, что Воронежская область, которая в 2024 году занимала второе место в России (первое место было у Якутии с объемом закупок в 521,9 млн руб., третье — у Волгоградской области с 514,2 млн руб.) в текущем году не смогла попасть даже в первую десятку (первое место заняла Москва с объемом закупок 3,2 млрд руб., второе — Калининградская область с 327,4 млн руб., третье — Ямало-Ненецкий автономный округ с 287,74 млн руб.

Основной причиной снижения рынка стало насыщение, так как потребители в макрорегионе уже приобрели технику, рабочий цикл которой рассчитан на пять-шесть лет, считает проректор по науке и инновациям Воронежского государственного технического университета (ВГТУ, где с сентября 2022 года работает лаборатория беспилотных авиационных систем) Алексей Башкиров.

По его мнению, порядка 70% закупок приходится на сельскохозяйственный сегмент, кроме того, по программе «Кадры для беспилотных авиационных систем» (в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», которая стартовала в 2024 году) в Воронежской области были осуществлены крупные закупки для школ и вузов.

«Серьезных барьеров для использования дронов в регионе фактически нет, так как существуют регламенты, позволяющие интегрировать дроны сельхозпроизводителям и проводить практические занятия для студентов и школьников (регламенты позволяют запускать дроны в условиях запрета на использование беспилотников в приграничных зонах.— «Ъ»). Главные системные барьеры для развития отрасли лежат глубже: полная импортозависимость по критическим компонентам. Отечественная сборка — это чаще всего китайские микроконтроллеры, аккумуляторы и камеры на нашей плате. Решение этого видится в кооперации регионов страны и развитии научно-производственных центров, так как развивать производство в одной области будет слишком сложно. Воронеж с его сильной школой электроники мог бы занять свою нишу в создании электродвигателей», — пояснил господин Башкиров.

Он отметил, что есть и другие сложности в части законодательного регулирования: например, сложности в регистрации дронов тяжелее 30 кг, так как такие вопросы находятся в ведении Росавиации. Однако эксперт отметил, что развитие технологий для оборонного заказа позволит впоследствии сделать значительный скачок в развитии беспилотных систем, интегрируя в гражданский сегмент системы идентификации, обнаружения и ИИ-управление.

По оценке Алексея Башкирова, 70% рынка дронов приходится в макрорегионе на сельскохозяйственный сегмент.

При этом замминистра сельского хозяйства Воронежской области Елена Дорохова рассказала «Ъ-Черноземье», что госзакупок в этом направлении в регионе нет: «Приобретение сельхоздронов сейчас ведут частные компании — в основном под собственные нужды. Через министерство закупок не проходит».

Гендиректор тамбовского ООО «Экопром» (производство FVP-квадрокоптеров для СВО, разрабатывают дроны для пожаротушения) Александр Рудик считает, что локализация производства их дронов из отечественных комплектующих достигла 80%.

«Отрасль движется большими шагами, скоро нас ждет применение беспилотников практически во всех сферах жизни — от доставки до поиска потерявшихся людей и мониторинга огромных территорий для поиска возгораний и локализации огня на ранней стадии. Пока недостаточно объемов производства комплектующих, но прогресс огромен за последние два года. Чтобы стимулировать отрасль, нужно объединить усилия, систематизировать опыт, поставить общие цели. Пока в России каждая компания двигается в одиночку, и результат бывает разным»,— пояснил он.

По данным профильного портала «Дронус», крупнейшими производителями беспилотников в России в 2025 году стали Москва и Московская область (36% рынка совокупно), Санкт-Петербург (8%) и Татарстан (5%).

Ульяна Ларионова