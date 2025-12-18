Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Нелетное время

В Черноземье упало количество закупок гражданских дронов в семь раз

Госзакупки беспилотных аппаратов для гражданских нужд за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились более чем в семь раз по объему финансирования в регионах Черноземья. При этом Воронежская область, которая снизила закупки в 8,5 раза, вышла из тройки лидеров регионов России по этому показателю. Тенденция в макрорегионе коррелирует с общероссийской, а эксперты считают, что основная причина — в насыщении госструктур техникой, и отмечают, что главным препятствием для развития отрасли остается нехватка отечественных разработок.

Закупки БПЛА на мирные нужды в Черноземье в 2025 году снижаются

Закупки БПЛА на мирные нужды в Черноземье в 2025 году снижаются

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Тендеры на приобретение гражданских беспилотников для государственных и муниципальных нужд (в рамках 44-ФЗ) в макрорегионе с января по декабрь 2025 года сократились с 1 млрд руб. до 139,2 млн руб. (120 и 30 тендеров соответственно) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, подсчитал «Ъ-Черноземье» с использованием аналитической системы по работе с закупками «Тендерплан». При этом прошлый год можно назвать пиковым — в 2023-м в Черноземье заключили только 39 контрактов на общую сумму 64,9 млн руб.

Какие сложности возникают у черноземных компаний при переходе на отечественные ИТ-решения

Снизилась средняя цена госзакупок — с 8 млн руб. за 11 месяцев в 2024 году до 2,4 млн руб. в текущем. Изменились и лидеры среди регионов: в 2024 году тройку крупнейших заказчиков макрорегиона по общей стоимости закупок возглавляли Воронежская (518,4 млн руб., 70 тендеров), Тамбовская (261,66 млн руб., 25 торгов) и Белгородская (231,64 млн руб., 12 закупок) области. В текущем году на первое место попала Белгородская область (61,35 млн руб., четыре тендера), на втором месте — Воронежская (60,76 млн руб., 12 закупок), на третьем — Липецкая (10,54 млн руб., четыре тендера).

Максимальное снижение продемонстрировала Тамбовская область, где закупки упали в 1308 раз до 200 тыс. руб. (с 25 до одного тендера).

Курская область сократила закупки в 2,5 раза — с 12,3 млн руб. до 4,84 млн руб., количество тендеров уменьшилось с шести до четырех. Орловская область сократила закупки в 3,5 раза — с 5,14 млн руб. до 1,47 млн руб., при этом в 2025 году прошло пять закупок (шесть годом ранее).

Ситуация в макрорегионе повторяет общероссийскую тенденцию — в стране за 11 месяцев текущего года было совершено 2220 госзакупок на 6,4 млрд руб., тогда как годом ранее — 3 007 госзакупок на 10,6 млрд руб. Примечательно, что Воронежская область, которая в 2024 году занимала второе место в России (первое место было у Якутии с объемом закупок в 521,9 млн руб., третье — у Волгоградской области с 514,2 млн руб.) в текущем году не смогла попасть даже в первую десятку (первое место заняла Москва с объемом закупок 3,2 млрд руб., второе — Калининградская область с 327,4 млн руб., третье — Ямало-Ненецкий автономный округ с 287,74 млн руб.

Основной причиной снижения рынка стало насыщение, так как потребители в макрорегионе уже приобрели технику, рабочий цикл которой рассчитан на пять-шесть лет, считает проректор по науке и инновациям Воронежского государственного технического университета (ВГТУ, где с сентября 2022 года работает лаборатория беспилотных авиационных систем) Алексей Башкиров.

По его мнению, порядка 70% закупок приходится на сельскохозяйственный сегмент, кроме того, по программе «Кадры для беспилотных авиационных систем» (в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», которая стартовала в 2024 году) в Воронежской области были осуществлены крупные закупки для школ и вузов.

«Серьезных барьеров для использования дронов в регионе фактически нет, так как существуют регламенты, позволяющие интегрировать дроны сельхозпроизводителям и проводить практические занятия для студентов и школьников (регламенты позволяют запускать дроны в условиях запрета на использование беспилотников в приграничных зонах.— «Ъ»). Главные системные барьеры для развития отрасли лежат глубже: полная импортозависимость по критическим компонентам. Отечественная сборка — это чаще всего китайские микроконтроллеры, аккумуляторы и камеры на нашей плате. Решение этого видится в кооперации регионов страны и развитии научно-производственных центров, так как развивать производство в одной области будет слишком сложно. Воронеж с его сильной школой электроники мог бы занять свою нишу в создании электродвигателей», — пояснил господин Башкиров.

Он отметил, что есть и другие сложности в части законодательного регулирования: например, сложности в регистрации дронов тяжелее 30 кг, так как такие вопросы находятся в ведении Росавиации. Однако эксперт отметил, что развитие технологий для оборонного заказа позволит впоследствии сделать значительный скачок в развитии беспилотных систем, интегрируя в гражданский сегмент системы идентификации, обнаружения и ИИ-управление.

По оценке Алексея Башкирова, 70% рынка дронов приходится в макрорегионе на сельскохозяйственный сегмент.

При этом замминистра сельского хозяйства Воронежской области Елена Дорохова рассказала «Ъ-Черноземье», что госзакупок в этом направлении в регионе нет: «Приобретение сельхоздронов сейчас ведут частные компании — в основном под собственные нужды. Через министерство закупок не проходит».

Гендиректор тамбовского ООО «Экопром» (производство FVP-квадрокоптеров для СВО, разрабатывают дроны для пожаротушения) Александр Рудик считает, что локализация производства их дронов из отечественных комплектующих достигла 80%.

«Отрасль движется большими шагами, скоро нас ждет применение беспилотников практически во всех сферах жизни — от доставки до поиска потерявшихся людей и мониторинга огромных территорий для поиска возгораний и локализации огня на ранней стадии. Пока недостаточно объемов производства комплектующих, но прогресс огромен за последние два года. Чтобы стимулировать отрасль, нужно объединить усилия, систематизировать опыт, поставить общие цели. Пока в России каждая компания двигается в одиночку, и результат бывает разным»,— пояснил он.

Как в Воронежской области идет развитие отрасли беспилотных летательных систем

По данным профильного портала «Дронус», крупнейшими производителями беспилотников в России в 2025 году стали Москва и Московская область (36% рынка совокупно), Санкт-Петербург (8%) и Татарстан (5%).

Ульяна Ларионова

Роботы в концертном зале

Экспозиция XV Воронежского промышленного форума. На стенде компании «Сатомс» девушка демонстрирует возможности воздуходува, подбрасывая футбольный мяч

Утренняя зарядка на свежем воздухе для участников Воронежского промышленного форума

Посетитель внимательно изучает экспозицию на одном из стендов Воронежского промышленного форума

Экспозиция XV Воронежского промышленного форума. Манекен в защитном костюме сварщика

Экспозиция XV Воронежского промышленного форума. Студент Воронежского индустриального колледжа изготавливает металлическую модель самолета

Экспозиция XV Воронежского промышленного форума. Студент Воронежского индустриального колледжа изготавливает металлическую модель самолета

Экспозиция XV Воронежского промышленного форума. Стенд производителя музыкальных инструментов

Значительная часть стендов на выставке Воронежского промышленного форума была посвящена БПЛА

Один из дронов, продемонстрированных на форуме

Средства индивидуальной защиты, представленные на выставке форума

Представительница компании «Эфко» демонстрирует линейку продукции косметики

Представитель компании «Сатомс» у фирменного стенда форума

Посетитель тестирует очки виртуальной реальности на интерактивной площадке форума

Маскот компании Znico на выставочном стенде форума

Посетитель изучает информационный экран, где возникла техническая ошибка

Специалист показывает технологию отделочных работ на профильном стенде форума

Экспозиция XV Воронежского промышленного форума. Военнослужащие на площадке по набору на контрактную службу в ВС РФ

Участницы форума обрабатывают металлическую деталь на практической площадке

Заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов открыл пленарное заседание Воронежского промышленного форума

Сергей Хлызов, министр промышленности и транспорта Воронежской области, на пленарном заседании форума

Модератор пленарной сессии «Путь к технологическому лидерству» — телеведущий RT Дэниел Хокинс

Гоар Барсегян, министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК, обращается к участникам форума

На пленарной сессии XV Воронежского промышленного форума попытались определить тенденции и смыслы развития отрасли в регионе

