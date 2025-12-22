В Башкирии из-за погоды ограничили движение грузовиков на дороге в Янаул

С 17:15 временно прекращено движение для грузовиков и пассажирского транспорта на участке региональной дороги Уфа – Бирск – Янаул, сообщает пресс-служба госкомитета по чрезвычайным ситуациям. Ограничения действуют с 33-го по 138-й км в Благовещенском, Бирском, Мишкинском и Бураевском районах.

Временный запрет связан с неблагоприятными погодными условиями в виде мокрого снега, низовой метели, гололеда. Движение должно возобновиться в 8 утра.

Майя Иванова