Глава Минвостокразвития Чекунков рассказал о новой стратегии для Дальнего Востока

Среди приоритетов готовящейся сейчас Стратегии развития Дальнего Востока на следующие десять лет — социальное развитие региона, инфраструктура, транспорт, добыча сырья и новые технологии. Об этом рассказал в интервью «Ъ» глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам министра, преодолевать инфраструктурные ограничения в макрорегионе необходимо, прежде всего, в энергетике. «Большие проекты на автономной энергетике не "летают" — нужны новые решения. Самый яркий пример — Баимское месторождение меди на Чукотке, третье в мире. Для него строятся четыре плавучие атомные электростанции — никто такого не делал», — сказал господин Чекунков.

Как отметил министр, говоря о транспорте, опыт показал, что пропускная способность может сдерживать экономический рост Дальнего Востока. «Год-два назад продукция новых проектов из Якутии, Забайкалья не попадала на БАМ и Транссиб, потому что ехал уголь с Кузбасса, и быстро исчерпывались пропускные возможности»,— сказал Алексей Чекунков. Также, по словам министра, стратегия предусматривает наращивание добычи и переработки полезных ископаемых — в 2,3 раза к 2036 году. На Дальнем Востоке изученность недр составляет 35%, при средней по стране — 44%, цель – 60%.

Наконец, по части новых технологий у властей есть планы по созданию на Дальнем Востоке производств микроэлектроники и развитию высокотехнологичных подходов к традиционным отраслям – импортозамещение, в частности в судо- и авиастроении.

