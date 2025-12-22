Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 23:23

Смерть перед Рождеством

Умер Крис Ри

Блюз-рокер Крис Ри, автор мировых радиохитов «Driving Home for Christmas», «On the Beach», «The Road to Hell», «Auberge» и «Josephine», скончался, как сообщили члены его семьи, «в больнице после непродолжительной болезни». Ему было 74 года. Сорок один год из этого срока он боролся с онкологическим заболеванием.

Крис Ри

Крис Ри

Фото: Lionel Flusin / Gamma-Rapho / Getty Images

Крис Ри

Фото: Lionel Flusin / Gamma-Rapho / Getty Images

Британский певец и слайд-гитарист Крис Ри родился в семье мороженщика, выходца из Италии, и ирландской домохозяйки. Свою первую гитару он купил в возрасте 20 лет. Его главным ориентиром тогда стал «отец дельта-блюза» Чарли Паттон, основоположник особого «скрипичного» звучания гитары, которое часто встречается в записях самого Ри.

Дебютировал Крис Ри в музыкальной индустрии в конце 1970-х пластинкой «Whatever Happened To Benny Martini», на которой звучал неторопливый, благостный белый блюз-рок, и среди прочего — один из «золотых» хитов музыканта — «Fool (If You Think It’s Over)».

В Великобритании Ри признали и полюбили далеко не сразу, поначалу альбомы хорошо продавались только в США. Только к середине 1980-х он добился-таки признания на родине: альбомы «Shamrock Diaries» и «On The Beach» засветились в английских чартах. До этого в Англии чествовали по очереди панк-рок, постпанк и "новую волну". Для прогрессивной английской молодежи Ри был старомодным, но его сладковатые мелодии не имели и прямой связи с аутентичным блюзом. Однако в Америке приветствовались «пляжные» вариации ритм-энд-блюза и блюз-рока, для которых придумывали названия типа «рок для взрослых», «софт-рок» и даже «яхт-рок». Годы спустя звучание хитовых записей Ри стало одним из ингредиентов так называемого «балеарского» саунда в танцевальной электронике.

Карьера Ри развивалась в стороне от британских рок-баталий, и он оказался вне когорты признанных общественным мнением «легенд». При другом раскладе его называли бы в одном ряду с Эриком Клэптоном, Джеффом Беком и Марком Нопфлером, но в итоге, несмотря на безусловное мастерство гитариста, он остался в истории скорее как автор поп-шлягеров для радио.

В 1990-е Крис Ри наконец-то прибыл в страну, где его низкий, полный мужской харизмы баритон ценили еще со времен альбома «On The Beach» (1986), выпущенного «Мелодией».

Его приезд в Россию 1998 года стал первым проектом Иосифа Кобзона, решившего попробовать свои силы в роли гастрольного импресарио.

На пресс-конференции во время гастролей Ри сообщил, что его синглы обычно занимали средние строчки в чартах, но эта стабильность его устраивает. “Ъ” отмечал тогда, что на кремлевской сцене во время концерта Ри появился «в тех же джинсах и майке, в которых он путешествовал по столице», при этом «зрелая публика с устойчивым финансовым положением» песню «Road To Hell» приветствовала стоя. И, видимо, от большой любви россияне регулярно подворовывали у него мелодии, достаточно вспомнить "Лето пролетело" СТДК ("Josephine") и "Гранитный камушек" "Божьей коровки" ("Road To Hell»).

Нынешний век начался для музыканта с борьбы с онкозаболеванием, а после болезни ему стало неинтересно просто выпускать альбомы. Он шел от крупной формы к грандиозной.

В 2005 году в рамках проекта «Blue Guitars» он выпустил бокс-сет из 11 дисков, представлявших разнообразные течения и ответвления блюза, да еще снабженных альбомом собственной живописи артиста. В 2007-м издал новую работу из трех дисков под маркой воображаемых групп The Delmonts и Hofner Blue Notes. Альбом «Santo Spirito Blues» (2011) следовало потреблять не просто в виде 13 песен, а в комплекте с двумя документальными фильмами, сюжеты которых были посвящены испанской корриде и исследованиям Флоренции. В свой первый «прощальный» тур он отправился в середине 2000-х, но, конечно, еще не раз возвращался на сцену.

Его амбиции живописца с каждым годом становились все сильнее, а паузы между альбомами — все длиннее.

В альбоме «Road Songs For Lovers» (2017) не было цепких риффов, хотя бы отдаленно сравнимых с «Auberge», «On The Beach» или «Road To Hell». Зато был акустический уют и знакомый хриплый голос, чего старым поклонникам было вполне достаточно. А массовая аудитория все равно продолжала любить его за пролетарский, любимый радиостанциями поп-блюз, въевшийся в память еще в прошлом тысячелетии.

Последний, 25-й студийный альбом Криса Ри «One Fine Day» вышел в 2019 году. Изначально это было собрание ранее не выходивших на альбомах треков, которые гитарист хотел выпустить на виниле тиражом 1000 экземпляров. Но в итоге альбом все же стал доступен «в цифре».

Автор одного из самых популярных рождественских хитов «Driving Home for Christmas» ушел из жизни под Рождество. Теперь, когда в празднично украшенных торговых центрах будет звучать эта песня, в ней будет слышна отчасти и скорбь по человеку, который прошел очень нестандартный путь в музыке последнего полувека.

Игорь Гаврилов

Фотогалерея

«Мне часто говорят, что я печальный»

Предыдущая фотография
Крис Ри родился в 1951 году в Мидлсбро на северо-востоке Англии. Музыкой начал заниматься в юности, параллельно работая на фабрике мороженого отца

Крис Ри родился в 1951 году в Мидлсбро на северо-востоке Англии. Музыкой начал заниматься в юности, параллельно работая на фабрике мороженого отца

Фото: George Wilkes / Hulton Archive / Getty Images

В возрасте 22 лет он присоединился к группе Magdalene, затем — Beautiful Losers. Сольную карьеру начал в 1974-м

В возрасте 22 лет он присоединился к группе Magdalene, затем — Beautiful Losers. Сольную карьеру начал в 1974-м

Фото: kpa / United Archives / Getty Images

«Я всегда вожу с собой старенький магнитофон. Когда в голову приходит идея, я его включаю, играю и пою. Самые успешные мои песни были написаны в тот момент, когда и музыка и слова рождались одновременно»

«Я всегда вожу с собой старенький магнитофон. Когда в голову приходит идея, я его включаю, играю и пою. Самые успешные мои песни были написаны в тот момент, когда и музыка и слова рождались одновременно»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Мне часто говорят, что я печальный. Так я выгляжу, когда я счастлив!»

«Мне часто говорят, что я печальный. Так я выгляжу, когда я счастлив!»

Фото: Brian Rasic / Getty Images

В 1978 году песня Криса Ри «Fool» достигла 12-го места в чартах в США. За нее Крис Ри получил номинацию на премию «Грэмми» в категории «Лучший новый исполнитель»

В 1978 году песня Криса Ри «Fool» достигла 12-го места в чартах в США. За нее Крис Ри получил номинацию на премию «Грэмми» в категории «Лучший новый исполнитель»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

«Я никогда не собирался писать рождественский хит — я был серьезным музыкантом!»&lt;br> Рождественский хит «Driving Home for Christmas» был записан в 1986 году как дополнение к синглу «Hello Friend». Затем песню перезаписали для альбома-сборника «New Light Through Old Windows», который вышел в 1998-м

«Я никогда не собирался писать рождественский хит — я был серьезным музыкантом!»
Рождественский хит «Driving Home for Christmas» был записан в 1986 году как дополнение к синглу «Hello Friend». Затем песню перезаписали для альбома-сборника «New Light Through Old Windows», который вышел в 1998-м

Фото: Bernd Kammerer / AP

В 2006 году Крис Ри прибыл с гастролями в Россию&lt;br> На фото: музыкант перед выступлением в эфире радиостанции «Серебряный Дождь»

В 2006 году Крис Ри прибыл с гастролями в Россию
На фото: музыкант перед выступлением в эфире радиостанции «Серебряный Дождь»

Фото: Александр Саверкин / ТАСС

Крис Ри во время визита в Россию в 2006 году. Тогда он дал концерт в Государственном Кремлевском дворце

Крис Ри во время визита в Россию в 2006 году. Тогда он дал концерт в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Александр Саверкин / ТАСС

Всего певец выпустил 25 студийных альбомов в жанрах блюз, поп, соул и софт-рок

Всего певец выпустил 25 студийных альбомов в жанрах блюз, поп, соул и софт-рок

Фото: POP-EYE / Bilan / ТАСС

Вершиной творчества Криса Ри считается альбом «The Road To Hell» и одноименная композиция, выпущенные в 1989 году

Вершиной творчества Криса Ри считается альбом «The Road To Hell» и одноименная композиция, выпущенные в 1989 году

Фото: POP-EYE / ТАСС

«Вы можете потратить всю жизнь, пытаясь быть тем, чего от вас ждут, но вы никогда не будете свободными»

«Вы можете потратить всю жизнь, пытаясь быть тем, чего от вас ждут, но вы никогда не будете свободными»

Фото: imago images / Plusphoto / ТАСС

С 1987 года шесть альбомов исполнителя вошли в десятку лучших в Великобритании, два из них достигли первой строчки

С 1987 года шесть альбомов исполнителя вошли в десятку лучших в Великобритании, два из них достигли первой строчки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

В 2017 году Крис Ри вернулся в Россию с новым альбомом «Road Songs for Lovers». Концерты состоялись в московском «Крокус Сити Холле» и петербургском Ледовом дворце (на фото)

В 2017 году Крис Ри вернулся в Россию с новым альбомом «Road Songs for Lovers». Концерты состоялись в московском «Крокус Сити Холле» и петербургском Ледовом дворце (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Беляев

Крис Ри умер в больнице в Беркшире 22 декабря 2025 года в возрасте 74 лет

Крис Ри умер в больнице в Беркшире 22 декабря 2025 года в возрасте 74 лет

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Беляев

Следующая фотография
1 / 14

Крис Ри родился в 1951 году в Мидлсбро на северо-востоке Англии. Музыкой начал заниматься в юности, параллельно работая на фабрике мороженого отца

Фото: George Wilkes / Hulton Archive / Getty Images

В возрасте 22 лет он присоединился к группе Magdalene, затем — Beautiful Losers. Сольную карьеру начал в 1974-м

Фото: kpa / United Archives / Getty Images

«Я всегда вожу с собой старенький магнитофон. Когда в голову приходит идея, я его включаю, играю и пою. Самые успешные мои песни были написаны в тот момент, когда и музыка и слова рождались одновременно»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Мне часто говорят, что я печальный. Так я выгляжу, когда я счастлив!»

Фото: Brian Rasic / Getty Images

В 1978 году песня Криса Ри «Fool» достигла 12-го места в чартах в США. За нее Крис Ри получил номинацию на премию «Грэмми» в категории «Лучший новый исполнитель»

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

«Я никогда не собирался писать рождественский хит — я был серьезным музыкантом!»
Рождественский хит «Driving Home for Christmas» был записан в 1986 году как дополнение к синглу «Hello Friend». Затем песню перезаписали для альбома-сборника «New Light Through Old Windows», который вышел в 1998-м

Фото: Bernd Kammerer / AP

В 2006 году Крис Ри прибыл с гастролями в Россию
На фото: музыкант перед выступлением в эфире радиостанции «Серебряный Дождь»

Фото: Александр Саверкин / ТАСС

Крис Ри во время визита в Россию в 2006 году. Тогда он дал концерт в Государственном Кремлевском дворце

Фото: Александр Саверкин / ТАСС

Всего певец выпустил 25 студийных альбомов в жанрах блюз, поп, соул и софт-рок

Фото: POP-EYE / Bilan / ТАСС

Вершиной творчества Криса Ри считается альбом «The Road To Hell» и одноименная композиция, выпущенные в 1989 году

Фото: POP-EYE / ТАСС

«Вы можете потратить всю жизнь, пытаясь быть тем, чего от вас ждут, но вы никогда не будете свободными»

Фото: imago images / Plusphoto / ТАСС

С 1987 года шесть альбомов исполнителя вошли в десятку лучших в Великобритании, два из них достигли первой строчки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

В 2017 году Крис Ри вернулся в Россию с новым альбомом «Road Songs for Lovers». Концерты состоялись в московском «Крокус Сити Холле» и петербургском Ледовом дворце (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Беляев

Крис Ри умер в больнице в Беркшире 22 декабря 2025 года в возрасте 74 лет

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Беляев

Смотреть

Новости компаний Все