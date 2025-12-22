Смерть перед Рождеством

Блюз-рокер Крис Ри, автор мировых радиохитов «Driving Home for Christmas», «On the Beach», «The Road to Hell», «Auberge» и «Josephine», скончался, как сообщили члены его семьи, «в больнице после непродолжительной болезни». Ему было 74 года. Сорок один год из этого срока он боролся с онкологическим заболеванием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крис Ри

Фото: Lionel Flusin / Gamma-Rapho / Getty Images Крис Ри

Фото: Lionel Flusin / Gamma-Rapho / Getty Images

Британский певец и слайд-гитарист Крис Ри родился в семье мороженщика, выходца из Италии, и ирландской домохозяйки. Свою первую гитару он купил в возрасте 20 лет. Его главным ориентиром тогда стал «отец дельта-блюза» Чарли Паттон, основоположник особого «скрипичного» звучания гитары, которое часто встречается в записях самого Ри.

Дебютировал Крис Ри в музыкальной индустрии в конце 1970-х пластинкой «Whatever Happened To Benny Martini», на которой звучал неторопливый, благостный белый блюз-рок, и среди прочего — один из «золотых» хитов музыканта — «Fool (If You Think It’s Over)».

В Великобритании Ри признали и полюбили далеко не сразу, поначалу альбомы хорошо продавались только в США. Только к середине 1980-х он добился-таки признания на родине: альбомы «Shamrock Diaries» и «On The Beach» засветились в английских чартах. До этого в Англии чествовали по очереди панк-рок, постпанк и "новую волну". Для прогрессивной английской молодежи Ри был старомодным, но его сладковатые мелодии не имели и прямой связи с аутентичным блюзом. Однако в Америке приветствовались «пляжные» вариации ритм-энд-блюза и блюз-рока, для которых придумывали названия типа «рок для взрослых», «софт-рок» и даже «яхт-рок». Годы спустя звучание хитовых записей Ри стало одним из ингредиентов так называемого «балеарского» саунда в танцевальной электронике.

Карьера Ри развивалась в стороне от британских рок-баталий, и он оказался вне когорты признанных общественным мнением «легенд». При другом раскладе его называли бы в одном ряду с Эриком Клэптоном, Джеффом Беком и Марком Нопфлером, но в итоге, несмотря на безусловное мастерство гитариста, он остался в истории скорее как автор поп-шлягеров для радио.

В 1990-е Крис Ри наконец-то прибыл в страну, где его низкий, полный мужской харизмы баритон ценили еще со времен альбома «On The Beach» (1986), выпущенного «Мелодией».

Его приезд в Россию 1998 года стал первым проектом Иосифа Кобзона, решившего попробовать свои силы в роли гастрольного импресарио.

На пресс-конференции во время гастролей Ри сообщил, что его синглы обычно занимали средние строчки в чартах, но эта стабильность его устраивает. “Ъ” отмечал тогда, что на кремлевской сцене во время концерта Ри появился «в тех же джинсах и майке, в которых он путешествовал по столице», при этом «зрелая публика с устойчивым финансовым положением» песню «Road To Hell» приветствовала стоя. И, видимо, от большой любви россияне регулярно подворовывали у него мелодии, достаточно вспомнить "Лето пролетело" СТДК ("Josephine") и "Гранитный камушек" "Божьей коровки" ("Road To Hell»).

Нынешний век начался для музыканта с борьбы с онкозаболеванием, а после болезни ему стало неинтересно просто выпускать альбомы. Он шел от крупной формы к грандиозной.

В 2005 году в рамках проекта «Blue Guitars» он выпустил бокс-сет из 11 дисков, представлявших разнообразные течения и ответвления блюза, да еще снабженных альбомом собственной живописи артиста. В 2007-м издал новую работу из трех дисков под маркой воображаемых групп The Delmonts и Hofner Blue Notes. Альбом «Santo Spirito Blues» (2011) следовало потреблять не просто в виде 13 песен, а в комплекте с двумя документальными фильмами, сюжеты которых были посвящены испанской корриде и исследованиям Флоренции. В свой первый «прощальный» тур он отправился в середине 2000-х, но, конечно, еще не раз возвращался на сцену.

Его амбиции живописца с каждым годом становились все сильнее, а паузы между альбомами — все длиннее.

В альбоме «Road Songs For Lovers» (2017) не было цепких риффов, хотя бы отдаленно сравнимых с «Auberge», «On The Beach» или «Road To Hell». Зато был акустический уют и знакомый хриплый голос, чего старым поклонникам было вполне достаточно. А массовая аудитория все равно продолжала любить его за пролетарский, любимый радиостанциями поп-блюз, въевшийся в память еще в прошлом тысячелетии.

Последний, 25-й студийный альбом Криса Ри «One Fine Day» вышел в 2019 году. Изначально это было собрание ранее не выходивших на альбомах треков, которые гитарист хотел выпустить на виниле тиражом 1000 экземпляров. Но в итоге альбом все же стал доступен «в цифре».

Автор одного из самых популярных рождественских хитов «Driving Home for Christmas» ушел из жизни под Рождество. Теперь, когда в празднично украшенных торговых центрах будет звучать эта песня, в ней будет слышна отчасти и скорбь по человеку, который прошел очень нестандартный путь в музыке последнего полувека.

Игорь Гаврилов