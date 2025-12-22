В Госдуме уволили 15 помощников депутатов после скандала с круглыми столами

В Госдуме по итогам служебного разбирательства уволены 15 помощников депутатов, сообщили РБК два источника в нижней палате парламента. Проверка связана с информацией о продаже участия в думских круглых столах.

По информации собеседников издания, под увольнение попали 12 помощников депутата Андрея Свинцова (ЛДПР), работавших на общественных началах, а также по одному помощнику депутатов Каплана Панеша (ЛДПР), Розы Чемерис («Новые люди») и Евгения Федорова («Единая Россия»), которые работали по срочным договорам.

Поводом для расследования стало обращение депутата Сарданы Авксентьевой («Новые люди»). Она сообщила, что обнаружила в Telegram сообщение с приглашением на круглый стол в Госдуме с указанием стоимости участия. По ее словам, приглашение рассылала ассоциация World Entrepreneurs Alliance (WEA).

Интернет-журнал PERSONO в отчете о круглом столе 28 ноября назвал инициатором мероприятия президента WEA Никиту Лобанова, который, согласно биографии на сайте ассоциации, являлся помощником Андрея Свинцова. Сам депутат заявил «Ъ», что господин Лобанов давно уволен.

