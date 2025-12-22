Посол США в Израиле предостерег Иран от восстановления ядерного объекта в Фордо

Иран «не до конца усвоил урок» после ударов США по ядерным объектам в исламской республике, заявил посол Штатов в Израиле Майк Хакаби. Он утверждает, что Тегеран пытается восстановить завод по обогащению урана в Фордо.

«Это представляет угрозу, но не только для Израиля, не только для США, это представляет реальную угрозу для всей Европы»,— сказал господин Хакаби во время выступления на конференции Института исследований национальной безопасности (цитата по The Jerusalem Post).

Президент США Дональд Трамп «постоянно говорил, что Иран никогда не будет обогащать уран и не будет обладать ядерным оружием», ответил Майк Хакаби на вопрос, могут ли США снова дать Израилю разрешение на удары по Ирану.

О том, что власти Израиля обеспокоены возможным восстановлением иранских объектов по обогащению урана, сообщал NBC News со ссылкой на источники. Собеседники телеканала утверждали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может представить Дональду Трампу варианты участия США в новых военных операциях в Иране.

В июне Израиль провел операцию против ядерной и оборонной инфраструктуры Ирана, США присоединились к атакам и нанесли удары по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Власти США утверждали, что иранская ядерная программа была уничтожена. Тегеран заявлял о серьезных повреждениях ядерной программы, но подробности не приводились.