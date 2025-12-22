Новый спорткомплекс на месте Пробирной палаты рассчитывают ввести до 30 декабря

Власти Санкт-Петербурга рассчитывают до 30 декабря получить разрешение на ввод в эксплуатацию нового многофункционального спортивного комплекса на месте бывшей Пробирной палаты и Пробирного училища на набережной канала Грибоедова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в понедельник, 22 декабря, на объекте было проведено рабочее совещание с участием помощника президента РФ, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева и полпреда президента в СЗФО Игоря Рудени.

В настоящий момент завершаются работы по воссозданию исторической постройки и ее приспособлению под многофункциональный споркомплекс. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что работы на объекте вышли на финишную прямую.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вновь построенному спорткомплексу на набережной канала Грибоедова будет присвоено имя героя Невского пятачка Александра Соколова — начальника штаба 330-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии, мастера спорта по плаванию.

Андрей Цедрик