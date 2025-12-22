Песков: отношения России и Азербайджана продолжают развиваться

Азербайджан участвует во всех форматах СНГ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, и наши двусторонние отношения продолжают развиваться»,— сказал господин Песков в комментарии телеканалу «Россия 1».

Ильхам Алиев не смог приехать на саммит стран СНГ в Санкт-Петербург 22 декабря из-за «плотного рабочего графика». На мероприятия саммита накануне прибыли президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Киргизии Садыр Жапаров и Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В последний раз Владимир Путин встречался с Ильхамом Алиевым 9 октября в резиденции Кохи Сомон в Душанбе. Там стороны обсудили детали отношений двух стран, в частности, трагедию самолета AZAL в Актау и задержание россиян в Баку. Российская сторона высоко оценила итоги переговоров.