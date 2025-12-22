ВС передал дело о многомиллиардном хищении из Черкесска в Краснодар

Уголовное дело о многомиллиардном хищении средств у ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «РСК» и АО «ЧГЭС», которое должен был рассматривать суд в Карачаево-Черкессии, передано на рассмотрение на Кубань из-за неуверенности Генпрокуратуры в нейтральности судов на Кавказе. Соответствующее решение приняла Апелляционная коллегия Верховного суда РФ, оно опубликовано в базе информационно-правовой системы «Гарант».

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Двух фигуранта по делу (З.М. Мамаева и Н.А. Федорец) обвиняются в том, что в составе организованной преступной группы похитили у ПАО «Россети Северный Кавказ» более 678 млн руб., а также вывели с расчетных счетов АО "РСК" (предположительно, полное наименование – АО «Региональная сетевая компания») и АО "ЧГЭС" (предположительно, полное наименование – АО «Чувашские государственные электрические сети») более 1,5 млрд руб.

Согласно уголовно-процессуальному закону, дело должен был рассматривать Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики. Но Генпрокуратура обратилась в Верховный Суд РФ (ВС) с ходатайством об изменении территориальной подсудности уголовного дела и направлении его на Кубань. Это было объяснено тем, что «члены преступного сообщества, куда (по мнению надзорного ведомства –«Ъ-Кавказ») входили Мамаева и Федарец, тесно взаимодействовали с представителями государственных структур, правоохранительных и судебных органов Северо-Кавказского федерального округа, обладали авторитетом в этих кругах».

Гособвинение полагает, что, несмотря на привлечение этих фигурантов к ответственности, сохраняется риск влияния на общественное мнение, на деятельность, государственных и общественных структур на Северном Кавказе. Кроме того, прокуратура не уверена нейтральности судов СКФО по данному делу.

В сентябре постановлением судьи ВС уголовное дело было передано для рассмотрения в Октябрьский суд Краснодара. Защита обвиняемых попыталась обжаловать это решение в Апелляционной коллегии ВС, но та поддержала решение коллеги и направлении дело в Краснодарский край.

Андрей Петров