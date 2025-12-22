Нижегородский минфин пояснил ситуацию с государственным долгом региона

Увеличение государственного долга Нижегородской области в 2025 году обусловлено макроэкономической ситуацией, необходимостью покрытия дефицита бюджета, предусмотренного при принятии бюджета. Увеличение доли коммерческих кредитов связано с необходимостью погашения части бюджетных кредитов из федерального бюджета в соответствии с утвержденными графиками платежей. Об этом сообщили в региональном минфине, комментируя информацию минфина РФ о том, что у Нижегородской области к началу декабря сформировался самый крупный государственный долг среди всех регионов России.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным нижегородского министерства, в 2025 году все текущие расходы регионального бюджета покрываются собственными доходами. Заимствования привлекались для финансирования крупных проектов развития Нижегородской области и социальных проектов. Это строительство школ, детских садов, метро и дорог.

Долговая нагрузка областного бюджета на конец 2025 года составляет 72,9%. Без учета инфраструктурных кредитов из федерального бюджета она составляет 54,9%. Данный уровень нагрузки считается экономически безопасным, отметили в министерстве. Нижегородская область остается лидером по объему одобренных инфраструктурных бюджетных кредитов — 107,2 млрд руб.

«Привлечение этих средств позволяет реализовывать масштабные инфраструктурные проекты уже сейчас, не откладывая развитие региона ”на потом”. Кроме того, президент РФ Владимир Путин поручил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Предварительно это позволит Нижегородской области высвободить 46,5 млрд руб.»,— уточнили в министерстве.

Также в минфине уточнили, что кредиты иностранных банков и международных финансовых организаций в структуре госдолга Нижегородской области отсутствуют, а 27 млрд руб. являются только кредитами, привлеченными в коммерческих банках.

Андрей Репин