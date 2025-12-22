Нижегородская область накопила самый большой госдолг среди регионов России

Государственный долг Нижегородской области на начало декабря составил 186,6 млрд руб. Как следует из опубликованного документа на сайте министерства финансов РФ, это самый большой госдолг среди всех российских регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В структуре госдолга Нижегородской области 29,5 млрд руб. составляют государственные бумаги, 27 млрд руб. — кредиты коммерческих банков, а также иностранных банков и международных финансовых организаций, 128,6 млрд руб. — бюджетные кредиты, 1,4 млрд руб. — государственные гарантии.

На втором месте после Нижегородской области находится Москва (178,5 млрд руб.). Далее следуют Московская область (164,9 млрд руб.), Кемеровская (112,6 млрд руб.) и Архангельская (109,4 млрд руб.) области.

По данным минфина РФ, на 1 января текущего года государственный долг Нижегородской области составлял 168,9 млрд руб.

Андрей Репин