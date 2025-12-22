В Дагестане объем туристических услуг вырос на 15%

В Дагестане объем услуг туристической индустрии за 10 месяцев 2025 года превысил 20,6 млрд руб. Это на 15,1% больше в сравнении с аналогичным показателем 2024 года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в министерстве по туризму и народным художественным промыслам республики.

По данным ведомства, в январе-октябре 2025 года республика приняла почти 1,9 млн гостей. Столько же туристов посетило Дагестан за весь прошлый год.

«Увеличение количества туристов связано с развитием туристской инфраструктуры региона, расширением номерного фонда и строительством модульных гостиниц, появлением новых туристских локаций, многообразием форм отдыха, востребованных у разных категорий путешественников, активным присутствием региона в медиасреде и ростом узнаваемости Дагестана»,— пояснили в министерстве.

Среди наиболее популярных направлений в ведомстве назвали Каспийское побережье, горные районы республики, Дербент, Сулакский каньон, Карадахская теснина, Шалбуздаг, Салтинский водопад, а также этнокультурные маршруты.

В 2025 году гостей принимают 836 коллективных средства размещения общей вместимостью 34,7 тыс. койко-мест. В их числе 416 гостиниц (15 тыс. койко-мест), 170 туристических баз (12,5 тыс. койко-мест, 17 санаторно-курортных учреждений (2,9 тыс. койко-мест), 233 гостевых дома (4,3 тыс. койко-мест).

«В Дагестане запускаются программы подготовки гидов и отельеров, ведутся тренинги по стандартам сервиса, растет доля безналичной оплаты и онлайн-продажи турпродукта. Через специальный правовой режим легализуют гостевые дома, усиливая контроль и поддерживая добросовестные проекты субсидиями. Маркетинговый акцент смещен на природу и культуру региона, гастрономический, этно-, эко- и активный туризм: проводятся пресс-туры, кампании в соцсетях, регион участвует в выставках, формируется единый брендбук. Параллельно укрепляются меры безопасности на маршрутах и в местах массового отдыха, появляются официальные пляжи и пункты первой помощи»,— рассказала маркетолог и руководитель управляющей компании в сфере гостиничной недвижимости «Эленика» Элени Казиева.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в 2025 году стоимость забронированной ночи в отелях Дагестана выросла на 7% — до 4,5 тыс. руб.

Маргарита Синкевич