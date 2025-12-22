Работы по восстановлению Янтарной мануфактуры в Калининграде оценили в 600 млн рублей

Музей Мирового океана в Калининграде рассчитывает получить средства из регионального бюджета на восстановление Янтарной мануфактуры. Работы оцениваются в 600 млн рублей и запланированы на 2027-2028 годы. Об этом со ссылкой на генерального директора учреждения Дениса Миронюка сообщает городской информационный портал kgd.ru.

По словам господина Миронюка, в настоящий момент уже заключен контракт на проектирование восстановления части Янтарной мануфактуры, которая относится к Музею Мирового океана. Его выиграла местная компания, занимающаяся проектированием части Музея янтаря. Сама Янтарная мануфактура ранее была включена в реестр объектов капитального строительства министерства культуры РФ.

Памятник культурного наследия расположен в Калининграде на пересечении Портовой и Серпуховской улиц. Одна часть здания принадлежит Музею янтаря, вторая — Музею Мирового океана. Собственники намеревались синхронизировать работы, чтобы отремонтировать объект как единый комплекс.

Андрей Цедрик