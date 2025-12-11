Калининградский комбинат по проекту ИИ изготовил серьги-конфеты с янтарем

Фото: Пресс-служба Калининградского областного историко-художественного музея

Калининградский янтарный комбинат Госкорпорации Ростех создал серьги с янтарем в виде конфет. Дизайн украшения разработал искусственный интеллект, сообщили в пресс-службе предприятия.

Ювелирное изделие сделано в единственном экземпляре. Оно станет одним из экспонатов музея комбината как первое созданное при участии ИИ украшение.

Сотрудники предприятия применили специальную обработку янтаря в автоклаве (лузгование). Под воздействием давления и температуры внутри камня появились микровзрывы пузырьков воздуха, визуально напоминающие искорки. «Обертку» мастера сделали из серебра.

Татьяна Титаева