В Крыму заявили о случаях вывоза денег и оборудования с национализированных предприятий

Пособники киевского режима, у которых в Крыму национализировали имущество, пытались вывозить со своих заводов и предприятий наличные деньги и оборудование. Об этом журналистам заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В Бахчисарае бывший директор с бывшим бухгалтером с сумками сбегали, выгребая все наличные деньги, которые приготовили»,— сообщил господин Константинов.

По его словам, подобные собственники не уделяли должного внимания развитию своих предприятий и не планировали их модернизировать, в связи с чем многие из них оказались на грани банкротства. В качестве примера он вспомнил про Бахчисарайский цементный завод, чье качество продукции, по его словам, сильно упало к моменту национализации предприятия.

Владимир Константинов также отметил, что власти Крыма стали национализировать жилье и земельные участки людей, которые служат или служили в рядах вооруженных сил Украины.

Ранее власти полуострова изъяли имущество 84 граждан, обвиняемых в сотрудничестве с Украиной, в том числе квартиру трижды абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика, полученную им за победу на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Александр Дремлюгин, Симферополь