В Closer синергия огня и дизайна

В доме — памятнике архитектуры сталинского неоклассицизма на Таврической улице открылся ресторан Closer от команды Saro: бренд-шефа Марии Дементьевой, CEO Андрея Ермишкина и арт-директора Назара Коломийца.

На кухне ресторана две печи: дровяная из Италии с открытым огнем и хоспер — закрытая угольная из Испании. Это определяет всю гастрономическую концепцию. Бренд-шеф Мария Дементьева не фокусируется на географии, а выстраивает меню вокруг огня. «Мы решили делать авторскую кухню без привязки к странам и стилям. Все определяет огонь: он влияет и на технику, и на вкус, и даже на подачу,— рассказывает шеф.— Идея с открытым огнем появилась спонтанно, но именно она собрала весь образ Closer воедино».

Меню из девяти разделов компактное и понятное. В разделе «Печь» — картофельный хлеб и лепешки. Хлеб подают с риетом из форели; с икрой и маслом из анчоусов; лепешки — с телячьей икрой и пармезаном; с креветкой и цукини. Из закусок стоит обратить внимание на пирожки с бычьими хвостами и фермерской сметаной или на крокеты из телячьих щек с трюфелем и угольным пармезаном. В разделе «Супы» — только биск с креветками и цукини, зато раздел «Гриль» богат и разнообразен. Тут среди лидеров, пожалуй,— мурманская камбала, белоснежная и сочная внутри, с соусом берблан. Также в этом разделе несколько видов стейков, осьминог и креветки с разыми дополнениями. Интересно, что все десерты, кроме, естественно, мороженого, готовятся также в печи, что придает им тающую во рту текстуру и особый вкус: это блины, которые подают с дульсе де лече или с рикоттой и лаймовой карамелью; чизкейк — с вареньем из маракуйи и даже манго с перцем чили.

За винную карту отвечает шеф-сомелье Ангелина Гайворонская, коктейльная карта разработана шеф-бартендером Еленой Латыповой.

Отдельного внимания заслуживает минималистичный трендовый интерьер от APAA Studio, который можно назвать вневременным. Светильники и мебель в private room для камерных событий и в самом пространстве ресторана с пятиметровыми окнами в пол — это оригинальные объекты от известных итальянских галерей и культовых дизайнеров; столовая и кухонная посуда — авторитетных мировых брендов.

Елена Федотова