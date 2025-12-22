Курорты «Кавказ.РФ» работают штатно после обвинения топ-менеджера во взятке

Все курорты Северного Кавказа, находящиеся под управлением «Кавказ.РФ», работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 22 декабря директору департамента маркетинга «Кавказ.РФ» предъявили обвинения по делу о получении взятки в 2 млн руб.

«В компании проводится служебное расследование, по итогам которого будет принято решение об увольнении»,— сказали ТАСС в компании.

По версии следствия, глава департамента «Кавказ.РФ» предложил подрядчику помочь победить в конкурсе на заключение контракта для организации мероприятий в туристическом комплексе «Мамисон» в Северной Осетии. С подрядчиком заключили договор как с единственным поставщиком. Гендиректор организации-подрядчика передал топ-менеджеру взятку в 2 млн руб. в октябре, утверждает СКР.

«Кавказ.РФ» включает шесть туристско-рекреационных особых экономических зон, на которых располагаются семь всесезонных комплексов, в том числе «Эльбрус» и «Архыз», а также «Каспийский прибрежный кластер».