Топ-менеджера «КАВКАЗ.РФ» задержали по делу о взятке

В Москве задержали директора департамента маркетинга АО «КАВКАЗ.РФ». Его обвиняют в получении особо крупной взятки при заключении госконтракта, сообщили в столичном управлении СКР. Имя фигуранта не разглашается. Также задержан гендиректор подрядной организации, обвиняемый в даче взятки.

По версии следствия, глава департамента узнал о проведении мероприятий в туристическом комплексе «Мамисон» в Северной Осетии и предложил гендиректору организации-подрядчика за 2 млн руб. помочь победить в конкурсе на заключение контракта. Подрядчик согласился, и с компанией заключили договор как с единственным поставщиком, указывается в материалах. В октябре гендиректор передал топ-менеджеру взятку в одном из кафе в «Москва-сити», отметили в СКР.

Обоим обвиняемым избрали меру пресечения. При обысках у фигурантов изъяли мобильные телефоны, крупные суммы наличных и значимые для следствия документы.

АО «КАВКАЗ.РФ» до ноября 2021 года называлось АО «Курорты Северного Кавказа». Общество занимается управлением туристическими и особыми экономическими зонами в Северо-Кавказском федеральном округе. Согласно информации с сайта АО, «КАВКАЗ.РФ» включает в себя шесть туристско-рекреационных особых экономических зон, на которых развивают семь всесезонных комплексов и один прибрежный кластер.

Никита Черненко