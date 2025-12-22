ЦБ: кредитование в российской экономике замедлилось до 1,5% в ноябре

Рост кредита в экономике в ноябре 2025 года снизился до 1,5% против 1,8% в октябре, следует из материалов Банка России.

«При этом к соответствующему месяцу прошлого года требования к экономике выросли в ноябре на 10,4%, превысив 9,5% в октябре»,— отмечается в документе регулятора.

По данным ЦБ, прирост требований банков к юридическим лицам в ноябре замедлился до 1,8% после 2,2% месяцем ранее. Розничное кредитование также показало более уверенную динамику. Требования кредиторов к населению выросли на 0,5% после 0,8% в октябре, главным образом за счет ипотечных займов.