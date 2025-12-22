В Дагестане направили муниципалитетам 244 млн рублей из резервного фонда

Правительство Дагестана выделило более 244 млн руб. из резервного фонда для поддержки Махачкалы, Кизилюрта и Сергокалинского района. Председатель кабинета министров Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал соответствующие распоряжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации, основную часть средств — 207 млн руб. — получит Махачкала. Деньги направят на оплату работ по регулярным пассажирским перевозкам автотранспортом по регулируемым тарифам, а также на погашение долгов ликвидированных внутригородских районов.

Кизилюрту выделили 33,7 млн руб. Средства пойдут на зарплату сотрудникам подведомственных учреждений с отчислениями, огнезащитную обработку деревянных конструкций школ, отвод ливневых вод, строительство шамбо, землеустроительные кадастровые работы, капремонт муниципальных объектов, канализационной сети и медкабинета детского сада «Солнышко».

Сергокалинский район получит 3,9 млн руб. на доукомплектование детского сада в с. Кичигамри.

«Мы оперативно реагируем на потребности муниципалитетов, выделяя дополнительные средства из резервного фонда Правительства для решения»,— заявил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он отметил, что поддержка муниципальных образований будет продолжена по поручению главы Дагестана Сергея Меликова.

Валентина Любашенко