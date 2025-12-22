Водитель неисправного автомобиля пытался подкупить инспектора ДПС в Петербурге

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Его обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

По версии следствия, 19 ноября этого года обвиняемый совершил административное правонарушение — управлял автомобилем с заведомо неисправной тормозной системой (ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ). С целью избежать ответственность за содеянное, он предложил сотруднику Госавтоинспекции в качестве взятки денежные средства в размере 10 тыс. рублей.

Должностное лицо правоохранительных органов отказалось от незаконного вознаграждения, взяткодатель задержан, сообщили в городской прокуратуре.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Андрей Цедрик